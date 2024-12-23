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Dijital dünya üniversiteleri nasıl şekillendirdi?

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#Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu#Konuk Yazar#Dijital Dünya Üniversiteleri Nasıl Şekillendirdi?
Dijital dünya üniversiteleri nasıl şekillendirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 13:16

Dünya genelinde tüm kültürler, dijital çağın getirdiği fırsatlar ve zorluklara uyum sağlamaya çalışıyor.

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Günlük yaşamımızı önemli ölçüde etkileyen tüm bu yenilikler, eğitim alanında da kurumların çağa ayak uyduracak şekilde kendilerini güncellemesine yol açıyor. Kocaeli Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu, özellikle üniversite kademesindeki öğrencilerin, yüksek teknolojiyi kavrayarak dijital yenilikleri etkili bir şekilde kullanması gerektiğini söylüyor. Prof. Dr. Komsuoğlu, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında üniversitelerin küreselleşen dünyaya nasıl adapte olacaklarını anlatarak yükseköğretim kurumlarının dijital kavramlar ve teknolojik gelişmelerin ışığında yaşadığı değişimleri anlatıyor.

Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu’nun yazısını okumak için tıklayın.

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#Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu#Konuk Yazar#Dijital Dünya Üniversiteleri Nasıl Şekillendirdi?

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