‘Dijital Bahar Konferansı’ başladı

Saint Benoît Fransız Lisesi, bu yıl yedincisi yapılacak Uluslararası Dijital Bahar Konferansı’nı çevrimiçi olarak düzenleyecek. Lisenin Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi (CDRN), Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, Uluslararası Fransa Pedagojik Çalışmalar Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi gibi kurumlar ve Black Academy, Emko, Bekdata gibi firmaların işbirliğiyle 26-27 Şubat’ta Uluslararası Dijital Bahar’ın (UDB) 7’nci Buluşması çevrimiçi olarak gerçekleşiyor.

BU YILIN TEMASI DİSİPLİNLER ARASI VE HİBRİT EĞİTİM

‘Disiplinler Arası’ ve ‘Hibrit Eğitim’ teması üzerine kurgulanan 7’nci Uluslararası Dijital Bahar’da ayrıca bu temalarla bağlantılı; disiplinler arası eğitim, çevrimiçi öğrenim, hibrit sisteme geçiş, makine öğrenimi ve nörolinguistik gibi birçok konu ele alınacak. Birçok farklı ülkenin katılımıyla yine uluslararası bir boyutta gerçekleşecek olan etkinlikte, farklı üniversite, enstitü, lise ve ilkokullardan eğitimciler ve 20’ye yakın iş ortağı, konferanslar, atölyeler-sunumlar ve sanal kafe alanlarında dijital eğitim sektöründeki yenilikleri konuşacak. Ayrıca etkinlik boyunca, bilgisayardan 3 boyutlu olarak veya akıllı telefonlar kullanılarak, bir sanal gerçeklik başlığı sayesinde, tamamen kendinizi içinde hissedeceğiniz bir sanal alan tasarlandı. Kendi sanal avatarına sahip bu alanda, katılımcılarla ve konuşmacılarla görüşülüp, stantların gezilebilecek. ‘Dijitali’ adlı maskot katılımcılara bu sanal alanda eşlik edecek.