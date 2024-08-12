Dijital bağımlılığın ilacı yaz okulları

Haberin Devamı

Tamamen ücretsiz olan ve 2’nci sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinin katılabildiği yaz okulları uygulaması, bu yıl 1 Temmuz’da başladı ve 29 Ağustos’a kadar devam edecek. Haftanın 5 günü gerçekleştirilen derslerde öğrenciler, spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim olmak üzere dört farklı alandaki dersleri seçerek ilgili alanda eğitim alabiliyor. Yaz okulları uygulaması kapsamında öğrencilerini birçok farklı alanla buluşturan okullardan biri de İstanbul Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu’ydu. Okul Müdürü Cevat Ağırbaş, okuldaki uygulamanın 6 hafta şeklinde planlandığını ve 9 Ağustos’ta sona erdiğini belirterek şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Yaz okulumuzdaki 50 öğrenci, 6 hafta boyunca resimden müziğe, dramadan satranca, bisikletten jimnastiğe kadar pek çok farklı etkinlikle buluştu. Bu süre zarfında okulumuzda toplam 6 öğretmen görev aldı. Derslerimiz saat 08.30’da başlayıp akşam 17.00’da sonra erdi. 6-12 yaş grubuyla gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar en çok müzik derslerine yöneldi. Okulda bulunan piyano, gitar, bateri, bağlama gibi enstrümanlarla tanıştılar. Çocuklar yaz okulları sayesinde telefon ve tabletten de uzaklaşıp birbirleriyle sosyalleşti.”

RİTMİK BECERİ ONLARI HER ALANDA GELİŞTİRİYOR

Yaz okullarında hedeflerinin çocuklara akademik bilgi kazandırmanın yanı sıra onları yetenekleri doğrultusunda farklı branşlara yönlendirmek olduğunu dile getiren müzik öğretmenleri Gönül Ak ve Pir Sultan Ak ise, uygulamanın öğrencilere sağladığı katkıları şöyle anlattı: “Çocuklar burada hem modern hem de geleneksel enstrümanlarımızı tanıma fırsatı buldu. Ayrıca kültür dersleriyle onlara ozanlarımızı anlattık. Yaz okulu projemiz sona erdi ve çocuklar bu süre zarfında büyük bir farkındalık kazandı. Yaz okulundaki kurslarda hem çocuklar hem de aileleri en çok piyano ve bateriye ilgi duydu. Çünkü piyano, çocukların zihinsel gelişimine çok fazla katkıda bulunuyor. İki el kullanıldığı için beyindeki sağ ve sol lob dengeleniyor. Bateri de benzer bir işlev görüyor. Bu ritmik beceriyle tanışmak çocukları matematik, sosyal ilişkiler ve konsantrasyon sağlama gibi bir çok alanda geliştiriyor.

Haberin Devamı

Çoğu aile çocuklarının telefon ve tablete bağımlı yaşamasından şikayet ediyor. Yaz okulunda teknolojiden uzak kalan çocuklar burada geçirdiği vakitle aslında dijital olmadan da gününü keyif alarak geçirebileceğini fark ediyor. Velilerden de olumlu dönüşler alıyoruz. Yaz okulu nedeniyle çocuklarının eve döndüğünde bilgisayar, telefon ya da tablet aramadığını söylüyorlar. Çünkü çocuklar okulda sosyal anlamda bir doyuma ulaşıyor. Bu sayede dijitale olan bağlılıkları azalmış oluyor.

Haberin Devamı

Çocuklarımız sosyal olarak da yaz okulunda çok gelişti. Okula başladıkları hafta ile içinde bulunduğumuz son hafta arasında çok ciddi bir fark görüyoruz. Ayrıca okulda karma yaş gruplarıyla bir arada oldukları için kendi aralarındaki iletişim çok iyi bir şekilde ilerledi.”

‘YAZ OKULU BİTMESİN’



Maya Ak, 4’üncü sınıf: Burada tüm günlerim çok güzel geçti. Arkadaşlarımla birçok sosyal aktivite gerçekleştirdik. Drama, masal, tekvando, karate gibi derslerin yanı sıra müzik derslerinden çok keyif aldım. Çünkü piyano ve gitar çalabiliyorum. Ayrıca burada bateri dersleri de aldım. Okulda bolca bisiklet sürdüm. Önümüzdeki yıl yaz okulu olsa yine gelirim. Bazı sabahlar uyuyakaldığım için okula gelemedim ve o günler çok ağladım. Keşke yaz okulu hiç bitemese.

Haberin Devamı

En sevdiğim ders jimnastikti. Amuda kalkabiliyorum. Ayrıca yaz okulunda bisiklet sürmeyi öğrendim. Yaz okulu bitiyor diye üzülüyorum çünkü burası çok eğlenceliydi.

Yaz okulunu çok seviyorum. Buradaki tüm derslere severek katıldım. Şimdi sona eriyor ve buradan ayrılmayı hiç istemiyorum. Önceden okuldan sonra eve gittiğimde hemen telefonda oyun oynardım şimdi ise canım eskisi kadar istemiyor. Okulda arkadaşlarımla geçirdiğim süre bana yetiyor.