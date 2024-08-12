Dijital bağımlılığın ilacı yaz okulları

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Tamamen ücretsiz olan ve 2’nci sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinin katılabildiği yaz okulları uygulaması, bu yıl 1 Temmuz’da başladı ve 29 Ağustos’a kadar devam edecek. Haftanın 5 günü gerçekleştirilen derslerde öğrenciler, spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim olmak üzere dört farklı alandaki dersleri seçerek ilgili alanda eğitim alabiliyor. Yaz okulları uygulaması kapsamında öğrencilerini birçok farklı alanla buluşturan okullardan biri de İstanbul Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu’ydu. Okul Müdürü Cevat Ağırbaş, okuldaki uygulamanın 6 hafta şeklinde planlandığını ve 9 Ağustos’ta sona erdiğini belirterek şunları söyledi:
RİTMİK BECERİ ONLARI HER ALANDA GELİŞTİRİYOR
Yaz okullarında hedeflerinin çocuklara akademik bilgi kazandırmanın yanı sıra onları yetenekleri doğrultusunda farklı branşlara yönlendirmek olduğunu dile getiren müzik öğretmenleri Gönül Ak ve Pir Sultan Ak ise, uygulamanın öğrencilere sağladığı katkıları şöyle anlattı: “Çocuklar burada hem modern hem de geleneksel enstrümanlarımızı tanıma fırsatı buldu. Ayrıca kültür dersleriyle onlara ozanlarımızı anlattık. Yaz okulu projemiz sona erdi ve çocuklar bu süre zarfında büyük bir farkındalık kazandı. Yaz okulundaki kurslarda hem çocuklar hem de aileleri en çok piyano ve bateriye ilgi duydu. Çünkü piyano, çocukların zihinsel gelişimine çok fazla katkıda bulunuyor. İki el kullanıldığı için beyindeki sağ ve sol lob dengeleniyor. Bateri de benzer bir işlev görüyor. Bu ritmik beceriyle tanışmak çocukları matematik, sosyal ilişkiler ve konsantrasyon sağlama gibi bir çok alanda geliştiriyor.
‘YAZ OKULU BİTMESİN’
Maya Ak, 4’üncü sınıf: Burada tüm günlerim çok güzel geçti. Arkadaşlarımla birçok sosyal aktivite gerçekleştirdik. Drama, masal, tekvando, karate gibi derslerin yanı sıra müzik derslerinden çok keyif aldım. Çünkü piyano ve gitar çalabiliyorum. Ayrıca burada bateri dersleri de aldım. Okulda bolca bisiklet sürdüm. Önümüzdeki yıl yaz okulu olsa yine gelirim. Bazı sabahlar uyuyakaldığım için okula gelemedim ve o günler çok ağladım. Keşke yaz okulu hiç bitemese.