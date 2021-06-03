Diferansiyel nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Arabada diferansiyel görevi

Diferansiyel motorlu araçlarda en önemli elemanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok tipte diferansiyel sisteminin varlığı söz konusudur. Araçlardan araçlara diferansiyel tipleri değişkenlik göstermektedir.

Diferansiyel Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Çalışır?

Motorlu araçlarda mevcut olan aks ile tekerler arasında ki denge sağlayıcısına diferansiyel denir. Diferansiyel, motorlu taşıtlardaki en önemli parçalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Taşıtların arka tarafında bulunmakta olan bir sistem olma özelliği barındırmaktadır.

Araçlarda bulunan arka tekerleklerin farklı şekilde dönmesini sağlamakla görevlidir. Buna ek olarak diferansiyel ile birlikte tork dengesinin sağlanmasında da önemli bir rol üstlenmektedir. Diferansiyelin araçlarda çok fazla çeşitliliğe sahip olan görevlerinin varlığı söz konusudur.

Diferansiyel, motorlu araçların virajlarda dönüşü esnasında eğimini düzenler ve bu sayede araçların devrilmesini engeller. Bundan dolayı araçlarda diferansiyel sisteminin varlığı çok kritik bir önem taşımaktadır. Diferansiyel kısaca motorlu araçlarda dönüşün sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi adına kilit rol üstlenen bir sistemdir.

Diferansiyelin kendisine özgü bir çalışma mantığı bulunmaktadır. Buna göre motor ve şanzımandan veri alma işlemini gerçekleştirir. Motor ve şanzımandan almış olduğu verileri ise aracın tekerleklerine iletir ve tekerleklerin gerektiğinde dönmesinin, hızlanmasının yahut yavaşlamasının sağlanmasında etkin bir rol üstlenir. Ayna dişlerin de bu sayede dönmesini sağlar.

Arabada Diferansiyel Görevi

Arabalar yol boyunca düz bir çizgide yol almalarına rağmen virajlara gelindiğinde bu durum değişkenlik göstermektedir. Araç, viraja geldiği vakit bir yay biçiminde dönüş gerçekleştirir ve virajı başarılı bir şekilde alır. Bunu sağlayan parçaya ise diferansiyel olmaktadır.

Diferansiyel, motordan çıkan gücü araçta bulunan tekerleklere iletir. Motordan gelen dönme aksiyonu ise şanzıman tarafından diferansiyele ulaştırılır ve buradan da aracın tekerleklerine iletilir. Diferansiyel bu gücü dönme açısıyla beraber tekerleklere ulaştırır ve aracın virajı sorunsuz bir şekilde almasını sağlar.

Viraj alma sırasında arabada bulunan tekerleklerin farklı açılarda ve hızlarda dönmesinin gerekliliği söz konusudur. Difansiyel, bu farklı hızla dönme işlemini gerçekleştirmek için tüm araçlarda bulunur. Virajlarda yay biçimli bir yol izleneceği için aracın tekerleklerinin farklı hızlarda dönmesinin gerekliliği mevzu bahistir. Diferansiyel, aracın iç tekerleklerinin daha düşük hızda dönmesini sağlarken bu esnada dış tekerleklerin de daha yüksek bir hızda dönerek virajı sorunsuz bir şekilde almasını sağlar.

Tekerleklerin atacağı tur sayısının da diferansiyel tarafından belirlenmesi ve düzenlenmesi durumu söz konusudur. Bu kapsamda motordan gelen dönüş hızı direk olarak tekerleklere iletilmez. İlk olarak şanzıman tarafından motordan gelen bu hız düzenlenir ve düzenlenmiş olan bu hızın diferansiyel tarafından tekerleklere iletilmesi söz konusu olur. Diferansiyel bu hızın ayarlamasını viraj dönüş açısına uygun hale getirir.

Eğer virajlarda tekerlekler aynı hızla döner durumda olursa virajın dönülmesinde başarı durumu söz konusu olmaz ve araç bu esnada devrilerek kaza durumu meydana gelir. Bu işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan ve böylelikle aracın virajı başarılı bir şekilde almasının en önemli unsuru olan parçaya diferansiyel adı verilmektedir.

Diferansiyel, aracın viraj aldığı esnada devreye giren bir araba parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm motorlu araçlarda mevcudiyeti söz konusu olan bu parça sayesinde her türlü viraj kolay ve sorunsuz bir şekilde dönülür ve araba devrilmeden yoluna güvenli bir şekilde devam eder.