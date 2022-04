Die 2. Ve 3. Hali Nedir? Die Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Ölmek anlamını barındıran " die" fiilinin zaman hallerinin kurulan İngilizce cümleler içerisinde doğru kullanımı için birinci, ikinci ve üçüncü hallerinin çok iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Böylelikle " die" fiili kullanılarak doğru şekilde İngilizce cümleler kurulabilir.

Die 2. ve 3. Hali Nedir?

İngilizce'deki "die" fiilinin 2.hali ‘’died’’ olarak kullanılır.

İngilizcedeki "die" fiilinin 3. hali de 2. hali yani "died" şeklinde kullanılmaktadır.

Die Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Die fiilinin ikinci ve üçüncü zaman hallerinin daha anlaşılır bir hal alması adına cümle içerisinde kullanımlarına yönelik örnekler verilmesi son derece yararlı olacaktır. Bu kapsamda "die" fiilinin ikinci zaman halinin cümle içinde kullanımı şu şekildedir;

She died five hours later.

Beş saat sonra öldü.

He died at the age of 68.

68 yaşında öldü.

Die fiilinin 3. halinin cümle içinde kullanımı;

My grandfather had died when I was a kid.

Büyükbabam, ben çocukken öldü.

Hasn’t she died yet?

O, henüz ölmedi mi?

The workman has died from the fire.

İşçi yangından dolayı öldü.