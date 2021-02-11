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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 11.02.2021 - 03:14 | Son Güncelleme:

Dibi Görünmeyen Sudan Geçme atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Dibi Görünmeyen Sudan Geçme atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Özellikle bir uyarı niteliği taşıyan dibi görünmeyen sudan geçme atasözü, yanlış yapan pek çok insan için kullanılabilir. Anlam açısından en çok merak edilen atasözlerinden biridir. İşte dibi görünmeyen sudan geçme atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.

Yapılan hatalar konusunda uyarmak ya da hata yapmadan bilgi vermek açısından, dibi görünmeyen sudan geçme atasözünün kullanabilirsiniz. Çok kişi bilmese bile yerinde oldukça uygun biçimde kullanılabilecek en özlü atasözlerinden biridir.

 Dibi Görünmeyen Sudan Geçme Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 İç yüzü bilinmeyen ya da anlaşılmayan, öğrenilemeyen bir durumun içine girmemek şeklinde ifade edilir. Ne olduğunu anlamadan dinlemeden doğrudan bir işe girmek, ciddi bazı zararlar yaratabilir. Dibi görünmeyen sudan geçme atasözü de bunu en iyi şekilde anlatmaktadır.

 Dibi Görünmeyen Sudan Geçme Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Dibi görünmeyen sudan geçme atasözünün cümle içerisinde kullanabilir ya da tek başına gerekli yerlerde değerlendirebilirsiniz.

 ‘’Bence bu iş için dikkatli olmalısın; zira dibi görünmeyen sudan geçme.’’

 Bu şekilde ne zaman isterseniz amaca uygun olarak birilerini uyarmak için değerlendirmeniz mümkün.

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