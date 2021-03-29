Dibe Vurmak ne demek? Dibe Vurmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Halk arasında yaygın kullanılan deyimlerden biri olarak dibe vurmak ön plana çıkıyor. Bu konuda cümle içerisinde veya tek başına kullanılabilen özel deyimler arasında yer almaktadır.

Dibe Vurmak Ne Demek?

Dibe vurmak bir kişinin çok kötü bir duruma düşmesi şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda çaresiz kalmak ve bir çözüm yolu bulamamak, en kötüyü görmek anlamına gelir.

Dibe Vurmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman dibe vurmak deyimi en kötü duruma düşürme şeklinde ifade edilir. Özellikle düşülen durumdan daha aşağı bir durumun olmadığını anlatmak için ele alınır.

Dibe Vurmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cümle içerisinde amaca bağlı olarak dibe vurmak deyiminin ne zaman isterseniz kullanabilirsiniz. Buna bir örnek vermek gerekirse şu şekilde yapılabilir;

‘’İş bulmak için iyice dibe vurmayı mı bekliyorsun?’’