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Dibace Nedir, Ne Anlama Gelir? Dibace Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dibace Nedir, Ne Anlama Gelir Dibace Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dibace kelimesi eski dönemlerde kullanılan bir kelime olmaktadır. Dibace kelimesi kelime manası olarak başlangıç, giriş ve önsöz anlamına gelen bir kelimedir. Eski eserlerde giriş olarak tezhibli ve kendine has süsler kullanarak yapılan bir eserlerde takdimi olarak dibace ismi kullanılmaktadır. Dibace ne demektir? Dibace ne anlama gelir? Türk Dil kurumuna göre dibace kelimesinin sözlük anlamı nedir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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 Dibace kelimesi eski dilde bir kelime olup günlük hayatta kullanılmayan bir kelime olmaktadır. 

 Dibace Nedir? Ne Anlama Gelir?

 Dibace kelimesi eski dönemlerde eserlerin ilk kısımlarında yer alan ve tezhip şeklinde süslerin yer aldığı eserin takdimi yani girişi anlamına gelen bir kelimedir. Günümüzde önsöz olarak kullanılmaktadır. 

 Dibace kelimesi eş anlamlısı olan kelimeler aynı zamanda da anlamı olarak kullanılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Günümüzdeki karşılığı ise önsöz ve giriş olarak yer alan bir kelimedir. Yazılan kitap ve oluşturulan görsel eserlerde dibace kelimesi giriş bölümünü işaret etmektedir. 

 Türk Dil Kurumuna Göre Dibace Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

 Dibace kelimesinin Türk Dil kurumuna göre sözlük anlamı önsöz, başlangıç ve giriş anlamına gelen bir kelimedir. Eserlerde giriş veya önsöz olarak kullanılan bir kelime olan dibace kelimesi eski dilde kullanılan bir kelime olarak kabul edilmektedir. Dibace kelimesi tam karşılığı günümüzde bulunmadığı için geçmiş eserlerde yer alan mukaddime bölümü için kullanılan bir kelime olmaktadır.

 

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