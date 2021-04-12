Hürriyet Eğitim
Son Güncelleme:
DİB-MBSTS soru ve cevapları yayınlandı
10 Nisan’da uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2021-DİB-MBSTS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’u ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise 12 Nisan saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.