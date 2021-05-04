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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 04.05.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

DİB-MBSTS sonuçları açıklandı

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DİB-MBSTS sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Nisan tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Mayıs tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI
2021-DİB-MBSTS cevapları ve soruların doğru cevapları da 04 Mayıs tarihinden itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevapları görebilecekler. İlgili sayfada adaylar, testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da görüntüleyebilir.

SONUÇLAR VE CEVAP KAĞITLARI İÇİN TIKLAYIN

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