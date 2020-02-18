DİB MBSTS 2020 başvurusu başladı! DİB MBSTS sınav tarihi ve başvuru detayları

DİB MBSTS 2020 başvurusu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başlandı. 18 Şubat ile 24 Şubat tarih aralığında yapılacak olan DİB MBSTS başvurusu, ÖSYM'nin AİS ekranı ile tamamlanacak. Peki, DİB MBSTS sınavı hangi gün yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

DİB MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Geç başvuru günü, 5 Mart 2020 tarihidir.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. Başvuru Merkezleri tarafından başvurular, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır.



ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır.

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli

fotoğraftır.

SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Sınava girecek adaylar, 170,00 TL olan sınav ücretini, 18-25 Şubat 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Sınav ücreti ÖSYM hesabına;



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar

hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar

hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

aracılığıyla yatırılabilecektir.

DİB MBSTS SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



Sınavın ilanı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başvurular başlamadan önce yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır.

SINAV KONULARI NELER OLACAK?



Sınav konuları ve soru dağılımı şu şekilde olacak;



Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi) 7

Tefsir 7

Akaid ve Kelam 7

Fıkıh ve İlmihal 20

Hadis 7

Siyer ve İslam Tarihi 7

Dinler Tarihi 2

Mezhepler Tarihi 3

SINAV KONULARI HANGİ KAYNAKTAN ALINACAK?



