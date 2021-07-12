DGS’de sorular sızdırıldı mı?
Öğrencilerin iki yıllık eğitimlerini dört yıla uzatmak amacıyla katıldıkları Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS), pazar günü yapıldı. Sınavın ardından, bir öğrencinin sınava cep telefonuyla girdiği iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Soru kitapçığının cep telefonuyla çekilmiş görüntülerinin paylaşılması diğer öğrencilerin de tepkisine neden oldu. ÖSYM etiketi bütün gece en çok paylaşım yapılan konulardan biri oldu.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün yapılan açıklamada, “Konuya ilişkin yapılan incelemede, fiilin sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu anlaşılmış olup söz konusu aday ve ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacaktır denildi.
ÖSYM’nin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:
“11 Temmuz 2021 tarihinde 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da gerçekleştirilen 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımların görüntülerinin paylaşıldığı görüldü.
Adayın kimlik bilgisi tespit edilerek kolluk birimlerine intikal ettirildi ve aday kolluk birimlerince gözaltına alındı. Konuya ilişkin yapılan incelemede, fiilin sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu anlaşılmış olup söz konusu aday ve ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”
DGS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2021-DGS) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u yayımlandı.