DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS 2020 tercih kılavuzu ve taban puanları

DGS tercih tarihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS tercih kılavuzunun ardından işlemler başlayacak. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, en çok 30 tercih yapabilecektir. Yayımlanan Tablo-1'dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodları, adları, kontenjanları, puan türü, öğretim süresi ve varsa koşulları bulunuyor.

DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2019 yılı DGS taban puanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.



2019 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı.

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin //www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

TABLO 1 VE TABLO 2 İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin //www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

TABLO-1 İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Tabloda alfabetik sıra ile önce üniversitelerin adları verilmektedir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları, adları, öğretim süresi, hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, programa alınacak öğrenci sayıları (KONT.sütununda) verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları “Bakınızlar” alanında 1, 2, 3... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği tablodan sonra “TABLO-1’DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI” başlığı altında, numara sırasına göre açıklanmaktadır.

2. Bu tabloda yükseköğretim lisans programları için belirtilen kontenjanlar ve koşullar, Yükseköğretim Kurulunca saptanmıştır. Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz.

3. Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir:

a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı önleyecek bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir.

b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler.

4. Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması hâlinde o program için yapılan tercihler işleme konmaz; merkezî yerleştirme işlemi, ilgili adayın bu programdan sonra belirttiği tercihler dikkate alınarak uygulanır.

5. Bir programın bağlı olduğu kurum veya adı yasal düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir. Yükseköğretim kurumları, gerekli gördükleri takdirde, bir programı iki veya daha fazla uygulama grubuna ayırabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organının kararı ile yapılır.

6. Adaylar, Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2019-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.