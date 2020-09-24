DGS tercihleri 25 Eylül’de başlıyor
9 Ağustos’ta yapılan DGS’nin sonuçları 7 Eylül’de açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, DGS tercih işlemlerinin 25 Eylül-2 Ekim arasında yapılacağını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 7 Eylül’de sonuçları açıklanan 2020 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2020-DGS) tercih işlemlerinin 25 Eylül’de başlayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Aygün, şunları söyledi:
“Değerli DGS adaylarımız, 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında //ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020DGS”
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