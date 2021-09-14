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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.09.2021 - 14:25 | Son Güncelleme:

DGS sonuçları açıklandı

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DGS sonuçları açıklandı

Ölçme Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Ağustos - 07 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar, sonuçlara 14 Eylül saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. Ayrıca e-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2012-DGS sonuçlarının açıklandığını şöyle duyurdu:

“Değerli DGS adaylarımız,

27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim.”

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