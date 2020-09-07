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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 07.09.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

DGS sonuçları açıklandı

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DGS sonuçları açıklandı
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ÖSYM, 9 Ağustos’ta yapılan DGS’nin sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 9 Ağustos’ta yapılan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı’na (2020-DGS) ait değerlendirme işlemlerini tamamladı. Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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