DGS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 9 Ağustos’ta yapılan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı’na (2020-DGS) ait değerlendirme işlemlerini tamamladı. Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.