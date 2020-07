DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2020?.. İşte DGS tarihi

1) Tarih %45

a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal,ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%5)

b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadaryaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%15)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılınortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%20)

d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadarTürkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%5)



2) Türkiye Coğrafyası %30

a) Türkiye’nin fiziki özellikleri (%12)

b) Türkiye’nin beşerî özellikleri (%5)

c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri (%13)



3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15

a) Hukuk başlangıcı (%5)

b) Anayasa (%5)

c) İdare (%5)



4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10

DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak sorusu, sınavın git gide yaklaşmasıyla birlikte pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Şu ana kadar binlerce kişinin merakla araştırdığı konulardan birisi olan DGS sınav yerleri, ÖSYM'nin yayımlamasıyla birlikte internet üzeirnden görüntülenebilecek. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

DGS sınav yerleri ile birlikte hangi salon ve binada sınava girebileceklerini öğrenecek olan adaylar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS sınav yerleri hakkında detaylı bilgiler DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK? DGS sınav yerleri, ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini sınava 15 gün kala açıkladığı ele alınırsa, 24 Temmuz itibariyle erişime açılacağı söylenebilir. DGS SINAV TARİHİ Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak. DGS HAKKINDA Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

False