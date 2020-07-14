DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2020?

DGS sınav yerleri ile birlikte hangi salon ve binada sınava girebileceklerini öğrenecek olan adaylar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS sınav yerleri hakkında detaylı bilgiler

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

DGS sınav yerleri, ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini sınava 15 gün kala açıkladığı ele alınırsa, 24 Temmuz itibariyle erişime açılacağı söylenebilir.

DGS SINAV TARİHİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

DGS HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.