DGS için pazar günü nüfus müdürlükleri açık

İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen 389 bin 308 adayın katılmak için başvurduğu 2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav 81 il ile Lefkoşa’da; 89 merkezde koronavirüs önlemleri altında gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada DGS için sınav günü nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağı belirtildi. Buna göre, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayan DGS adayları sınava kabul edilmeyeceği için sınav yapılacak merkezlerdeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri Pazar günü açık tutulacak. 9 Ağustos 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olan nüfus müdürlüklerine başvuran adaylara, fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenecek. Adaylar, bu 'Geçici Kimlik Belgesi' ile sınava girebilecek.

GÖREVLİ PERSONELLE BİRLİKTE NÜFUS BİLGİLERİNE ULAŞILABİLECEK

Bu amaçla sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, görevli personel ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla, nüfus müdürlüğüne başvuran adayın yanında, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının bulunması gerekiyor.