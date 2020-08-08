DGS için nüfus müdürlükleri yarın açık

Sınav 81 il ile Lefkoşa’da; 89 merkezde koronavirüs önlemleri altında gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada DGS için sınav günü nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağı belirtildi. Buna göre, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayan DGS adayları sınava kabul edilmeyeceği için sınav yapılacak merkezlerdeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri pazar günü açık tutulacak. 9 Ağustos 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olan nüfus müdürlüklerine başvuran adaylara, fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek. Adaylar, bu “Geçici Kimlik Belgesi” ile sınava girebilecek. EĞİTİM SERVİSİ