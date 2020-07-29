DGS giriş belgeleri erişime açıldı

Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 9 Ağustos'ta yapılacak sınavda adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.