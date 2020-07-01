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Eğitim
Haber Giriş: 01.07.2020 - 17:35,Son Güncelleme:

DGS geç başvurusu ne zaman başlayacak? ÖSYM'den açıklama

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DGS geç başvurusu ne zaman başlayacak? ÖSYM'den açıklama
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Ön lisans yerleştirme programlarından mezun olarak lisans eğitimine geçmek isteyen adaylar için düzenlenen DGS’ye başvuramayanlara ikinci şans veriliyor. Adaylar ÖSYM'nin belirleyeceği tarihte geç başvuru ücretini yaptırıp, sınav başvurusunu yapabilecek. Peki, 2020 DGS geç baş başvurusu ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Söz konusu sınavın başvuru sürecini çeşitli nedenlere kaçıran vatandaşlar, şimdi geç başvuru gününü bekliyor. İşte, DGS geç başvuru takvimi...

DGS NE ZAMAN?

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

DGS GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL olacak.

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