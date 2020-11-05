DGS ek tercihleri baÅŸladÄ±

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM), 2020-Meslek YÃ¼ksekokullarÄ± ile AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Ã–nlisans ProgramlarÄ± MezunlarÄ±nÄ±n Lisans Ã–ÄŸrenimine Dikey GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (2020-DGS) ek tercih iÅŸlemlerini baÅŸlattÄ±. Ek tercihlerin son gÃ¼nÃ¼ 11 KasÄ±m. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak Ã–SYM'ninÂhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.