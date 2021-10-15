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DGS ek tercih iÅŸlemleri baÅŸladÄ±

#2021-DGS#ÖSYM#Meslek YüksekokullarÄ±
DGS ek tercih iÅŸlemleri baÅŸladÄ±

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (ÖSYM), 2021- Meslek YüksekokullarÄ± ile AçÄ±köÄŸretim Ön Lisans ProgramlarÄ± MezunlarÄ±nÄ±n Lisans ÖÄŸrenimine Dikey GeçiÅŸ SÄ±navÄ± (2021-DGS) ek tercih iÅŸlemleri, 15-21 Ekim tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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Ã–SYM'nin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekimâ€™den itibaren Ã–SYMâ€™ninÂhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak. Ek tercih iÅŸlemleri, 21 Ekimâ€™de sona erecek. Â 

2021-DGS BAÅžVURU KILAVUZU

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