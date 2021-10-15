DGS ek tercih iÅŸlemleri baÅŸladÄ±

Ã–SYM'nin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekimâ€™den itibaren Ã–SYMâ€™ninÂhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak. Ek tercih iÅŸlemleri, 21 Ekimâ€™de sona erecek. Â
Kaan UrgancÄ±oÄŸlu'nun kardeÅŸi Can ile olan benzerliÄŸi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±
Henüz 29 yaÅŸÄ±nda... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sÄ±rada
Putin'den flaÅŸ sözler... Alarm durumundalar!
Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sÄ± oyuncu Emel Gölgeçen evlendi
Süper Lig ÅŸampiyonunu ve küme düÅŸecek takÄ±mlarÄ± açÄ±kladÄ±lar!