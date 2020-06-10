DGS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM DGS 2020 başvuru ücreti ve detaylar

DGS başvuru işlemi, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başlandı. 9-17 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan DGS başvuru işlemi için sınav ücreti 130 TL olacak. Adaylar bu başvuru dönemini kaçırmaları halinde ise DGS geç başvuru için 3 Temmuz 2020 tarihini bekleyecek. Geç başvuru ücreti ise 195 TL olarak ödenecek. İşte, ÖSYM'nin 9 Ağustos tarihinde gerçekleştireceği DGS sınav başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS hakkında adaylar araştırma yapmaya devam ediyor. DGS 2020'nin yaklaşmasıyla birlikte binlerce aday üniversiteden 4 yıllık lisans diploması alabilmek için yarışacak.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

DGS başvurusu 9-17 Haziran tarihlerinde ÖSYM internet sitesi üzerinden tamamlanabilecek.

DGS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

DGS başvuruları 9 Haziran ve 17 Haziran tarihleri aralığında yapılacak.

DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

DGS başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile duyurulacak. Geçtiğimiz yıl adaylar 120 TL sınav ücreti yatırdılar. Geç başvuru ücreti ise 180 TL idi. Bu yıl ise başvuru ücreti 130, geç başvuru ücreti 195 TL olarak açıklandı.

Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet

sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde

yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda

bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont

üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu

saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da

bankaya ücret yatırabilirler. .

Sınav ücreti ödeme işlemleri 18 Haziran 2020 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai

saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi

kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme

yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.