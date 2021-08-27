MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriDGS başvuruları başladı
GeriEğitim DGS başvuruları başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Haber Giriş: 27.08.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

DGS başvuruları başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DGS başvuruları başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri başladı.

Adaylar, tercihlerini 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet sitesinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi