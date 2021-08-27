DGS başvuruları başladı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri başladı.
Adaylar, tercihlerini 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet sitesinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Değerli DGS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 27, 2021
2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır.
Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2021DGS