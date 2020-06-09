DGS başvuruları başladı

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı için (2020-DGS) başvurular başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’ndan (ÖSYM)yapılan açıklamada, 2020-DGS'nin 9 Ağustos'ta gerçekleştirileceği hatırlatıldı. Adaylar, başvurularını 9-17 Haziran tarihleri arasında, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın ‘ais.osym.gov.tr’ internet adresinden yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzu'nda yer alıyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Değerli DGS adaylarımız, 09 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz Dikey Geçiş Sınavı (#2020DGS) başvuru kılavuzu //osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 09-17 Haziran tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.”

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