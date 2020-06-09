DGS başvuruları başladı
2020-DGS başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın ‘ais.osym.gov.tr’ internet adresinden yapılabilecek. Başvurular 17 Haziran'da sona erecek.
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı için (2020-DGS) başvurular başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’ndan (ÖSYM)yapılan açıklamada, 2020-DGS'nin 9 Ağustos'ta gerçekleştirileceği hatırlatıldı. Adaylar, başvurularını 9-17 Haziran tarihleri arasında, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın ‘ais.osym.gov.tr’ internet adresinden yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzu'nda yer alıyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Değerli DGS adaylarımız, 09 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz Dikey Geçiş Sınavı (#2020DGS) başvuru kılavuzu //osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 09-17 Haziran tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.”
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