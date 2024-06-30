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DGS başladı

Güncelleme Tarihi:

#DGS#ÖSYM#SINAV
DGS başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 10:54

 312 bin 855 adayın katılacağı Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da saat 10.15'te başladı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve Lefkoşa'da, 105 sınav merkezinde uygulanacak sınav için 903 bina ve 13 bin 510 salon kullanılacak.

Sınavda emniyet görevlileri dahil 43 bin 299 kişinin görev yapıyor. DGS'de sayısal ve sözelden oluşan yetenek testi uygulanıyor. 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alıyor. Sınavda uygulanan çoktan seçmeli sorulardan oluşan test için cevaplama süresi 135 dakika olacak.

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#DGS#ÖSYM#SINAV

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