Devrim Nedir? Devrim Tanımı Ve Tdk Sözlük Anlamı

Birçok kaynakta devrim ile ihtilal eş anlamlı olarak gösterilse de iki kelimenin anlamı farklıdır. İhtilal, ordu tarafından yapılan köklü değişim anlamına gelirken, devrim sivil halk ve küçük gruplar tarafından gerçekleştirilir.

Devrim Nedir?

Kitlesel bir ayaklanma sonucu zor kullanarak yapılan köklü değişimlere devrim denir. Devrim kelimesi reformdan farklıdır. Reform ve revizyon, bir şeyin kademeli olarak, yavaş yavaş ve yasal yollardan değiştirilmesi anlamına gelir. Devrim ise, şok etkisi yaratan köklü değişimler için kullanılır.

Bu kelime günümüzde hemen hemen her alanda yaşanan köklü değişimleri tanımlamak için de kullanılıyor. ''Devrim niteliğinde bir değişim'' deyimi de kalıplaşmış bir ifade olarak gündelik hayatın içerisinde yer almaktadır.

Örnek Cümleler:

1- Şirkete yeni atanan müdür, ilk günden devrim niteliğinde değişimlere imza attı.

2- Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı devrimler sayesinde bugün özgür bir şekilde yaşıyoruz.

Devrim Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre devrim kelimesinin iki anlamı vardır.

1. Anlamı:

Bir devletin yapısında ya da toplumda yaşanan radikal değişimlerin tümü.

2. Anlamı:

Bir kişinin hayatında ya da bir kurumun bünyesinde meydana gelen değişiklik.

Devrim sözcüğü, 21. yüzyıla kadar sadece gerçek anlamda kullanılıyordu. Politik bir kelime olan devrim, günümüzde medya ve reklam sektöründe de mecazi anlamda da kullanılmaktadır. Örneğin bir ürünün ya da hizmetin tanıtımı yapılırken, izleyicilere vaat edilen değişim devrim kelimesi ile aktarılmaktadır. Devrim, aynı zamanda ülkemizde yaygın kullanılan erkek isimlerinden biridir.