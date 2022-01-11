Devletin görevleri nelerdir? Maddeler halinde devletin sahip olduğu temel görevler

Haberin Devamı

Yaşadığımız ülkede vatandaşların bir takım görevleri olduğu gibi devletlerin de görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Her vatandaşı devletin bu görev ve sorumluluklarından haberdar olması son derecede önemlidir. Devletin görev ve sorumlulukları anayasada da mevzuat halinde bildirilmiştir.

Devletin Görevleri Nelerdir?

1) Toplumun Huzurunu Sağlamak

Devletin temel görevlerinin başında toplumun huzur ve güvenini sağlamak gelir. Bunun için devlet tarafından çeşitli lokasyonlara açılmış olan emniyet ofisleri bulunmaktadır. Bunun için de yine çalışan devlet personelleri bulunmaktadır. Toplumun huzurunu ve asayişini bu devlet personelleri ile sağlayan devlet, bu şekilde vatandaşların her türlü güvenlik ihtiyacını karşılamış olur.

2) Ekonomik Kalkınmayı Arttırmak

Haberin Devamı

Bireylerin rahat bir hayat yaşaması için ekonomik refah son derecede önemlidir. Devletin en önemli görevleri arasında da ekonomik kalkınmayı arttırmak gelmektedir. Bunun için işsizlik ortamının yok edilmesi için çeşitli çalışmalarının yapılması gerekir. Devlet işsizliğin olduğu yerlerde özellikle yeni işletmeler açarak istihdam yaratması son derecede önemlidir. Aynı zamanda işsizliğin olduğu bölgeye istihdam paketleri teşvikleri vererek istihdam ortamının sağlanması gerekmektedir.

3) Haberleşmeyi Sağlamak

Devletin en önemli görevleri arasında gelmektedir. Haberleşmeyi ve seyahat hürriyetinin sağlanması çok önemlidir. Buna karşılık olarak vatandaş her türlü bilgiyi edinebilir. Haberleşmeyi sağlayarak özellikle ülke içi gündemi oluşturmalıdır. Devlet kişilerin seyahat hürriyetini de sağlayarak her türlü olanağı sağlamak ile mükelleftir. Devletin vatandaşların haber ihtiyacını karşılamak için özel iletişim merkezleri kurar. Aynı zamanda haberleşmeyi sağlamak için baz istasyonları oluşturur.

4) Turizmi Geliştirmek

Turizm bir ülkenin ekonomik gelişimi için çok önemlidir. Bunun için devletin bir görevi de turizm sektörünü geliştirmektir. Bunun için etkili iletişim araçlarını kullanarak ülkenin reklamının yapılması ve turizm sektörünün bu şekilde geliştirilmesi amaçlanır. Aynı zamanda turizm bölgelerine yönelik olarak özel teşvik programlarının açılması ve bu şekilde ekonomik gelişmeyi amaçlaması son derecede önemlidir.

Haberin Devamı

5) Din ve Vicdan Hürriyetinin Sağlanması

Devlet içerisinde yaşayan herkes laik bir devlette yaşamaktadır. Buna yönelik olarak da din ve vicdan hürriyetinin sağlanması devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. Buna yönelik olarak isteyen vatandaş istediği dine inanabilir ve buna yönelik olarak da istediği ibadeti gerçekleştirebilir. Bunun özgürlüğünün sağlanması yine devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda din ve vicdan hürriyetinin sağlanması devletin en tabi görevleri arasında gösterilmektedir.

Maddeler Halinde Devletin Sahip Olduğu Temel Görevler

- Kişilerin konut dokunulmazlığını sağlamak ve özel mülkiyet hakkının korunması.

Haberin Devamı

- Sosyal olarak her türlü gelişmeyi sağlamak ve buna yönelik uygun ortamın sağlanması.

- Ulaşım ve iletişim araçlarının geliştirilmesini sağlamak.

- Adaleti toplumun içerisine enjekte etmek ve toplumda yer alan her türlü adaletsizliğin önüne geçilmesini sağlamak.

- Toplumun barış ve huzur ortamında yaşamasını sağlamak için tedbirler almak.

- Vatandaşların her türlü ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak ve işsizliğe yönelik olarak istihdam paketlerinin sağlanması.

- Seçme ve seçilme hakkının kullanılmasını sağlamak.

- Kişi dokunulmazlık hakkının eksiksiz bir şekilde sağlamak.

- Ülkenin bölünmez bütünlüğünün sağlanması ve bunun için sınırları korumak.

Haberin Devamı

- Temel hak ve hürriyetlerinin sağlanması.