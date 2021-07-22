Devletçilik Nedir? Devletçilik İlkesi Hedefleri Ve Örnekleri Nelerdir? Devletçilikle İlgili İnkılaplar

Devletçilik, Atatürk ilkeleri arasında yer alan ve bir ülke için olmazsa olmaz noktalardan biri olarak bilinir. Pek çok açıdan özellikle de toplumsal konuları ilgilendiren konularda sorumluğunu üzerine alan bir ilke olarak bilinir.

Devletçilik Nedir?

Devletçilik, sınırsız bir toprağın içinde belli başlı bir ülkü etrafında birleşen, toplumdan bağımsız bir şekilde yönetim olmasına verilen ad olarak bilinir. Türkiye'nin hızlı bir şekilde kalkınma yaşaması, uzun zamandır yapamadığı ekonomik yatırımları gerçeğe dönüştürmesi amacıyla bu ilke kullanılmaktadır. Bu prensip ile birlikte hareket edilir.

Özel sektörü de içerisinde bulunduran bir ilke olup onun yücelmesini ve olduğundan daha güçlü bir konuma gelmesini ister. Atatürk düşünce sisteminde ise ekonomi teorisi olarak tanımlanır. Asıl hedefinin ekonomik ve sosyal olarak kalkınmayı sağlamak olarak bilinir. Devletçilik hem özel sektörü hem de devlet işletmesini bir arada ve uyumlu bir şekilde görmek ister.

Devletçilik İlkesi Hedefleri?

Devletçilik ilkesinin en temel amacı toplumsal açıdan refah seviyesini yükseltmek, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınma sağlamak, toplumsal konuları çözüp esenlik ve mutluluk içerisinde yaşam sürdürmek gibi konulardır. Hedefleri de budur. Atatürk ilkelerinin her birinde ayrı ayrı hedefler vardır. Bu hedefler farklı amaçlara hizmet etmektedir. Genel olarak ülkeye katkısının büyük olduğu ve sermaye getiren işlerin gelişimini sağlayarak daha yararlı bir hale gelmesini sağlar.

Devletçilik İlkesi Örnekleri Nelerdir?

Devletçilik ilkesi için uygun olan bazı örnekler;

1929 dünya ekonomik buhranının Türkiye'yi çok olumsuz bir şekilde etkilemesi,

Sosyal adalet olması için bazı amaçlar güdülmesi,

Bölgelerin arasında yer alan kalkınma farklının ortadan kalkması ya da azalması,

Özel sektörde ülkenin kalkınması amacıyla yeteri kadar para yer almaması olarak sıralanabilir. Bu örnekler devletçilik ilkesinin uygulanmasını zorunlu kıldığı bilinir. Bu sebepten dolayı Atatürk'ün düşüncesinin altında ele alınan bu ilke, Türkiye'nin bulunduğu şartlara uygunluk taşıyarak ele alınmalı ve uygulanmaya başlanmalıdır. Cumhuriyet kurulduktan itibaren en önemli ilkeler arasında yer almıştır.

Devletçilik İle İlgili İnkılaplar Nelerdir?

Devletçilik ilkesi ile birlikte yapılan bazı inkılaplar şu şekilde sıralanabilir:

Farklı türde olan yeni fabrikaların ortaya çıkarılması,

Teşviki Sanayi Kanunu uygulamaya geçmesi,

Beş yıllık kalkınma ile ilgili planlar yapılması,

Yabancı olan işletmelerin satın alınması,

Etibank ve İş Bankası Sümerbank kuruluşu olarak sıralanabilir. Bu inkılapların Türkiye açısından pek çok faydası olmuştur. Ekonomik yatırımlar yükselmiş ve planlı bir ekonomi düzeni olmuştur. Bu ilkenin amacı en temelde bir kalkınma, ekonominin güçlenmesi ve toplumun daha iyi olması olduğu için ekonomiye müdahale eden bir ilke olarak bilinir. Bu yararların haricinde özel sektörün gerçekleştiremediği bazı kuruluşlar devlet yardımı ile yapımı sağlandığı bilinir.