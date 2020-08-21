Devlet okulları da yüz yüze eğitime hazır

ATEŞ DERECELERİ DEFTERE YAZILACAK

İstanbul Kağıthane Anadolu Lisesi’nin koridorlarına, sınıflarına, tuvaletler gibi görünür noktalarına Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tedbirlerle ilgili afişler asılı. Girişteki güvenlik görevlisi okula gelen herkesi ateşi ölçüldükten sonra deftere kaydedecek. Kapının girişine koyulan dezenfektanların kullanımı sağlanacak. Maskelerini değiştirmek isteyenlere maske verilecek. Ateşi yüksek olan öğrenciler ‘izolasyon’ odasına alınacak ya da okulun içine alınmadan sağlık ekiplerine haber verilecek.

İSİMLERİ SIRADA YAZILI OLACAK

Okulda 22 derslik var. Tüm kademeler aynı anda yüz yüze eğitime başlamayacağı için sınıflar 12 kişilik olarak ayarlandı. Sıralar sosyal mesafe kuralına göre dizildi. Her öğrencinin sırası belli. Sıraların üzerinde öğrencilerin isimleri yazılı, öğrenci okula her geldiğinde sadece isminin yazılı olduğu sıraya oturacak.

HERKES KENDİ KALEMİNİ KULLANACAK

Temasın engellenmesi için de önlemler alındı. Ders esnasında öğrenci tahtada bir şey yazacaksa kendi kalemini kullanacak. Okuldaki tüm çöp kovaları pedallı, tuvaletlerdeki ışıklar sensörlü hale getirildi. Peçete ve dezenfektanlar yerleştirildi. Temizlik saatleri sıklaştırılarak iki saatte bir temizlik olacak şekilde planlandı. Öğretmenler odasında da sandalyeler sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi. Yine mesafe ve maske konusunda uyarı yazıları asıldı ve dezenfektanlar yerleştirildi.

‘YAZ KURSUMUZ DEVAM EDİYOR’

Okul müdürü Kadir Bolat, lisede yaz kurslarının yüz yüze olarak devam ettiğini belirterek şunları anlattı:

“Maske, mesafe, temizlik bu üç başlık çok önemli. Belirlenen standartlara göre hazırlıklarımızı tamamlayıp, sertifikamızı aldık. Destekleme ve yerleştirme yaz kurslarımız 20 Temmuz’da başladı. 11’den 12’nci sınıfa geçen 60’a yakın öğrencimiz kursa geliyor. Okullar açıldığında eğitim öğretim nasıl olacak bunun bir uygulamasını yapıyoruz şu an. Pazartesi günü de öğretmenlerin seminer programı başlıyor. Yine bu programda dikkat edilmesi gerekenler konusunda öğretmenler bilgilendirilecek.”

OKULLAR SERTİFİKAYI NASIL ALACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği Birim Koordinatörü Fatih Kurtulmuş, okulların sertifika almak için izleyeceği yolu şöyle anlattı:

“’Okulum Temiz Sertifika Programı’ şu şekilde yapılıyor: Okullarımız yaptıkları çalışmalarla ilgili belge ve dokümanlarını bakanlığımızın Merkez İş Yeri Sağlık ve Güvenliği biriminin web sitesinde bulunan başvuru portalına yüklüyorlar. Her okulumuz öz değerlendirme formlarını dolduruyor. Eksiklerini en kısa sürede düzenleyici ve önleyici faaliyetler kapsamında sisteme yüklüyorlar. Sonraki aşamada kovid-19 kapsamında risk analizi ve önleyici faaliyetler kapsamında tedbirlerini tamamlayıp bunu da sisteme yüklüyorlar. Sonraki aşamada okulumuzun bir kovid-19 eylem planı olacak. Bu eylem planı birçok şeyi kapsayacak çatı bir plan olacak. Sonra okulun temizlik ve hijyen planı olacak. Bu palan12 ayı kapsayacak şekilde düzenlenecek ve sisteme yüklenecek. Sosyal mesafe sağlanıyor mu? Hijyen şartları sağlanıyor mu? Teması azaltabiliyor muyuz? gibi okullarımızdaki standart kovid önlemleri de sisteme yüklenecek. İzolasyon odalarıyla ilgili prosedürler yüklenecek. Denetmen arkadaşlarımız sahada bunları görecekler. Standartlara uygunluğu var mı yok mu teftiş edilecek. Sonrasında okul, ‘Okulum Temiz “ sertifikasını almaya hak kazanacak. Belge bir yıl geçerli olacak.”