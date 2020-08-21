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Hürriyet
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Eğitim
Esra ÜLKAR - Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU
Haber Giriş: 21.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Devlet okulları da yüz yüze eğitime hazır

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Devlet okulları da yüz yüze eğitime hazır
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Okulların yüz yüze eğitime geçmeden önce Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği standartları yerine getirip ‘Okulum Temiz’ sertifikasını almaları gerekiyor. İstanbul Kağıthane Anadolu Lisesi, yüz yüze eğitime hazır. Okul sertifikasını aldı. Liseyi ziyaret edip hazırlıkları izledik.

ATEŞ DEFTERİ

Girişteki güvenlik görevlisi okula herkesin ateşini ölçüldükten sonra deftere kaydedecek. Kapının girişine konulan dezenfektanların kullanımı sağlanacak. Maskelerini değiştirmek isteyenlere maske verilecek. Ateşi yüksek olan öğrenciler ‘izolasyon’ odasına alınacak. Sınıflar 12 kişilik ayarlandı ve sıralar sosyal mesafe kuralına göre dizildi. Her öğrencinin sırası belli. Sıraların üzerinde öğrencilerin isimleri yazılı. Derste öğrenci tahtada bir şey yazacaksa kendi kalemini kullanacak.

Okul müdürü Kadir Bolat, lisede yaz kurslarının yüz yüze olarak devam ettiğini belirtti.

ÖZEL OKUL DERNEKLERİ: BELİRLİ ORANDA ÜCRET İADESİ YAPILMALI

Özel Okul Dernekleri, ücret iadeleri ile ilgili açıklama yaptı. TÖZOK, ÖZDEBİR, ÖZDER, ÖZKÜRBİR ve TÖDER’in yazılı açıklamasında özetle şu ifadeler yer aldı:

- Daha önce verilemeyen yemek ve servis hizmetlerinin bedeli alınmamalı, alınmışsa iade edilmeli. m Yüz yüze eğitimin tam zamanlı verilememesi durumunda, sözleşmedeki ücret üzerinden oran belirlenip iade edilmeli.
- Bu hesaplamalar öğretim yılı sonunda yapılabilir.

MEB ise “Düzenlemelerin yakın takipçisi olacağız” açıklaması yaptı. 

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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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