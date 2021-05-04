Devlet Nedir Ve Unsurları Nelerdir? Devletin Özellikleri Hakkında Bilgi

Devlet, siyasi ve idari bir örgütlenme biçimidir. Felsefi, sosyolojik ve psikolojik bakımdan çok yönlü incelenen bir kavramdır. Devlet kavramı hakkında başta Eflatun olmak üzere çok sayıda filozofun teorileri ve eserleri bulunmaktadır.

Devlet Nedir?

Devlet, toplumların siyasal örgüt biçimidir. Devlet, ayrıca bu devlet örgütlerinin de tümünü ifade eder. Başka bir anlatımla devlet en büyük tüzel kişiliktir. Devlet, bir toprak parçası üzerinde ve toprağa bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun veya uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık şeklinde tarif edilir.

Genellikle devletin varlığı için devleti kuran ulusun bireyleri arasında kültürel bir birlik şart kabul edilir. Fakat sadece kültürel birlik şartı devletin yaşaması ve sürdürülebilirliği için yeterli olmaz.

Bugün tüm dünyada toplam olarak yaklaşık 200 devletin olduğu bilinmektedir. Devlete örnek olarak Fransa, Almanya, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Peru, Lübnan ve Japonya gibi devletleri sayabiliriz.

Devletin Unsurları Nelerdir?

Bir devletten bahsedilebilmesi için hangi unsurların var olması gerekir? Devletin unsurları nelerdir? Devlet kavramının tanımına bakıldığında aslında devletin olmazsa olmaz bazı unsurlarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Devletin unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Devletin her şeyden önce bir ülkesinin olması gerekir. Yani devlet meşru ve devletler topluluğunca da kabul edilmiş bir toprak parçası üzerinde varlığını sürdürebilir.

Devletin diğer unsuru ise millet, ulus, halk gibi kavramlarla ifade edilen " insan topluluğu" dur. Fakat her insan bir devletin vatandaşı kabul edilemez. Örneğin, kısa bir süreliğine ülkede bulunan yabancı ülke vatandaşı olan turist hukuken o devletin vatandaşı değildir. Bu ikinci unsur; devlete vatandaşlık bağı ile bağlı insanları tanımlamaktadır.

Devletin üçüncü ve zorunlu unsuru " egemenlik" tir. Bağımsız olmayan bir devlet, devlet kabul edilemez. Uluslararası devlet topluluğunca da hukuken tanınmaz.

Bu 3 unsur yanında devletin, bayrağı olmalıdır, rejimi yani hukuk tüzel kişiliği bulunmalıdır şeklinde başka unsurlar da eklense esas olan bu 3 ögedir.

Devletin Özellikleri

Devlet kavramını daha yakından irdelendiğinde bazı özelliklerinin olduğu görülür. Şöyle tanımlanabilir esasında: devlet bir yapıdır. Güncel olarak idare edilebilmesi için de her devletin ayrıca bir hükumeti olmalıdır. Devletin başlıca özellikleri şunlardır:

Devletten bahsedebilmek için devletin bir toprak bütünlüğüne sahip olması gerekir. Yani sınırları belirli, diğer devletler topluluğunca da kabul edilmiş bu sınırlar içerisinde yaşayan devletin vatandaşların sağlanması devletin görevidir. Devlet, bu sınırlar içerisinde yurttaşların can güvenliğini sağlar. Devletin sınırlarını koruyarak da dış güvenliğini sağlamak görevi bulunmaktadır.

Devlet, vatandaşları arasında eşitliği sağlamakla yükümlüdür. Bunun için de devletin Anayasasına ve yasalara uyulmasını sağlamakla görevlidir.

Devlet, kendisi de yasalarla bağlıdır ve tüm yurttaşların da yasalarla bağlı kalmasını sağlamakla yükümlüdür.

Her bir devletin bu görevlerini fiilen yerine getirmek yani yürütmekle yükümlü bir hükumet biçimi yani rejimi vardır. Bu rejim monarşi de olabilir diktatörlük de olabilir. Örneğin; Almanya Devletinin yönetim biçimi cumhuriyettir. Bu yönetim şekli cumhuriyet de olabilir.

Devlet, var olan hukuk sistemi ile yurttaşların hak ve özgürlüklerini tanımlar ve uygular. Devletin yönetimine seçilerek gelmiş bulunan hükumetin ise o devlette yaşayan ulusun hakkını koruması ve yurttaşların haklarını arayacakları ve koruyacakları mekanizmaları çalıştırması yükümlülüğü vardır.