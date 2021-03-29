Devlet Kuşu ne demek? Devlet Kuşu deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle bazı şanslı durumlar ile karşı karşıya kalan kişiler adına genel olarak devlet kuşu deyimi kullanılır. Tabii bu daha çok başına devlet kuşu konmak üzerine ele alınır ve değerlendirilir.

Devlet Kuşu Ne Demek?

Hiç beklemediği ve ummadığı bir nimete veya varlığa kavuşmak devlet kuşu olarak tabir edilmektedir. Özellikle bu konuda çok şanslı ve büyük bir sürpriz ile karşılaşan kişiler adına değerlendirilen bir tabir olarak da öne çıkıyor.

Devlet Kuşu Deyiminin Anlamı (TDK)

Bazı insan hiç beklemedikleri bir anda çok büyük sürprizler ile önemli varlıkların sahibi olabiliyorlar. Bu hem maddi hem de manevi olarak gerçekleşebilmektedir. Türk Dil Kurumu açısından ise ummadığı beklemediği bir nimet ya da varlığa konmak biçiminde tabir edilmektedir.

Devlet Kuşu Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Devlet kuşu deyimini cümle içerisinde amaca bağlı olarak farklı zamanlarda kullanabilirsiniz.

‘’Hadi yine iyisin bu kadar para ve mal mülk, başına devlet kuşu kondu.’’