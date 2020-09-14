Devlet korumasındaki çocuklara uzaktan eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Kovid-19 salgını nedeniyle sürecin ağırlıklı olarak uzaktan eğitimle sürdürülmesi kararının alındığı hatırlatılan talimat yazısında, çocukların eğitim süreçlerinin dikkatle takip edilmesi ve uzaktan eğitim programlarına eksiksiz bir şekilde katılımlarının sağlanması istendi. Buna göre, kuruluşlardaki uzaktan eğitim uygulamaları, çocuk hizmetlerinden sorumlu il müdür yardımcılarının kontrolünde ilerleyecek. Tüm okul çağı çocuklarına rehberlik desteği verilecek, uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde özellikle grup sorumluları ve bakım elemanları tarafından çocukların eğitimleri birebir takip edilecek.

UZAKTAN EĞİTİME UYGUN GÜNLÜK PROGRAM YAPILACAK

Uzaktan eğitimle ilgili teknik eksiklikler ve ihtiyaçlar, bakanlığa bildirilerek, çözüme kavuşturulacak. Kuruluşlardaki tüm okul çağı çocuklarının EBA sistemine ve TRT EBA kanalına girişi sağlanacak ve çocukların bu programları kuruluş personeli gözetiminde etkin bir şekilde kullanmaları için gerekli ortam oluşturulacak. Çocukların kuruluş günlük yaşam programları uzaktan eğitim süreçlerine göre yeniden düzenlenecek. Ayrıca kuruluşta kitap okuma saatleri belirlenecek ve EBA sisteminde yer alan kütüphane, çocuklara aktif olarak kullandırılacak.

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE TAKVİYE KİTAP VE ETÜT DESTEĞİ

21 Eylül'de ‘aşamalı ve seyreltilmiş’ olarak başlayacak okullarda, yüz yüze eğitim kapsamında kuruluşlarda kalan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuldaki ve uzaktan eğitimdeki süreçleri uyum zorluğu yaşamamaları için kuruluştaki uzmanların takibinde ve kontrolünde ilerleyecek. Bu yıl sınava girecek 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin sınava hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu takviye kitaplar temin edilecek, ayrıca kuruluşlarda etüt dersleri yapılacak. Uzmanlar tarafından çocuklara sık sık bu sürecin bir tatil değil; olağanüstü fakat geçici bir dönem olduğu vurgulanacak.

ÜNİVERSİTELİLER İÇİN ‘EĞİTİM İHTİYAÇLARINI GİDERİN’ TALİMATI

Uzmanlar, devlet korumasında yetişen ve üniversiteye devam eden gençlerle de iletişime geçecek ve gençlerin uzaktan eğitimle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesini sağlanacak. Üniversitelerin açılması durumunda, gençlerin yurt durumlarıyla ilgili yaşanabilecek problemler de çözüme kavuşturulacak.