Devirli Ondalık Sayılar Nedir? Devirli Ondalık Sayılar Toplama, Çıkarma, Bölme, Çarpma Ve Çevirme Konu Anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Aile katliamı Husumetli akraba kurşun yağdırdıAile katliamı! Husumetli akraba kurşun yağdırdı#Muğla
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Sergen Yalçından Giresunspor sonrası flaş sözler: Çözüm bulamıyoruzSergen Yalçın'dan Giresunspor sonrası flaş sözler: "Çözüm bulamıyoruz"#Beşiktaş
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Devirli Ondalık Sayılar Nedir? Devirli Ondalık Sayılar Toplama, Çıkarma, Bölme, Çarpma Ve Çevirme Konu Anlatımı

Devirli Ondalık Sayılar Nedir Devirli Ondalık Sayılar Toplama, Çıkarma, Bölme, Çarpma Ve Çevirme Konu Anlatımı

Matematikte sayılar çok fazla çeşitlere ayrılmış durumdadır. Bu çeşitlerin özellikleri de birbirlerinden farklı olmaktadır. Bu sayılardan birisi de devirli ondalık sayılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Devirli ondalık sayılar rasyonel biçimde yazılabilir niteliktedir. Devirli ondalık sayılar nedir? Devirli ondalık sayılar toplama, çıkarma, bölme, çarpma ve çevirme konu anlatımını detaylarıyla derledik.

Haberin Devamı

Devirli ondalık sayılar, Matematik dersi için bir hayli büyük öneme sahip olan konular arasında yerini almaktadır. Ondalık sayılar kendi içinde toplama, çarpma, çıkarma, bölme ve çevirme işlemleri yapılabilir olmasından dolayı diğer sayılara göre farklı uygulanmaktadır. 

 Devirli Ondalık Sayılar Nedir? 

 Devirli ondalık sayı, ondalık biçimde yazılan rasyonel sayıların ondalık bölümünde yer almakta olan rakamların tekrarlanmasıdır. Devirli ondalık sayılar üzerinde " - " işareti bulunmaktadır. Konun daha anlaşılır olması adına bu duruma bir örnek verilmesi gerekirse 0,7777= 0,7 biçiminde gösterilir. 

 Devirli Ondalık Sayılar Toplama, Çıkarma, Bölme, Çarpma ve Çevirme Konu Anlatımı 

 Ondalık biçimde yazımı söz konusu olan sayıların ondalık kısmında bulunmakta olan sayıların devamlı olarak tekrarlanmasıyla devirli ondalık sayılar oluşmaktadır. Devirli ondalık sayılarda dört işlemlerin yapılması olanaklıdır. Toplama ve çıkarma işlerinin yapılabilmesi için virgülün aynı sırada olmasının gerekliliği söz konusudur. Bu konuyla ilgili olarak şu şekilde örnek verilebilir: 

 0,123+2,14 = ? 

Haberin Devamı

 0,123 sayısının devreden bölümü 0’dan sonra 123 bölümündedir. 2,14 sayısının ise devreden bölümü virgülden sonra 14 sayısı olmaktadır. 

 Yukarıdaki işlemin çözümü: 0,123123123....+ 2,141414141 = 2,264537 ( Virgülden sonra yazılan 264537 sayısı devreden sayısı olmaktadır.) 

 Devirli ondalık sayılarda yapılan çarpma işlemleri ise sayılar arasında virgül yokmuş gibi davranılarak yapılır. Sonuç, çarpılan sayıların virgülden sonra yazılmış olan basamak sayılarının toplamı kadar sağdan sola doğru virgül ile ayrılma durumu söz konusu olur. 

 Dört işlemden bir diğeri ise bölmedir. Devirli ondalık sayılarda bölme işlemi esnasında bölen virgülden kurtulacak biçimde 10 sayısının kuvvetiyle çarpılır. Buradaki bölen sayısı da 10 sayısının kuvvetleriyle çarpılarak normal bölme işlemi yapılabilmektedir. 

 Matematiğin kafa karıştıracak niteliğe sahip durumdaki karmaşık konularından biri olan sayı ve birbirine çevirme olmaktadır. Bu işlemin de esasında basit bir kaç formülün öğrenilmesi ile bu işlem de bir hayli kolay bir hale gelebilmektedir. Devirli ondalık sayıyı da formül ile rasyonel sayıya çevirmek mümkün olmaktadır. Bunun için öncelikle sayının tamamından devretmeyen kısmın çıkarılması gerekmektedir. Bu kısım payı oluşturmaktadır. Payda kısmına ise devreden sayı kadar 9 ve devretmeyen kadar 0 yazılır. Bu sayede de rasyonel sayı oluşur. 

 Devirli ondalık sayının rasyonel sayıya çevrilmesi öğrenilen formül sayesinde son derece basit bir hal alır. Bu işlemin kolaylıkla yapılabilir olması için yararlanılan bir formülün varlığı söz konusudur. Böylelikle çevirme işlemi bir hayli basit denebilecek bir hal alabilmektedir. Bu formül ise şu şekildedir: 

Haberin Devamı

 (Virgülsüz tüm sayı - Devretmeyen sayı) / (Virgülden sonra devreden sayı kadar 9, devretmeyen sayı kadar 0) 

 Bu formül vasıtasıyla kolay bir şekilde ondalık devirli sayılar rasyonel sayılara çevrilebilir. Buna bir örnek verilmesi gerekir ise; 

 a,bcde ( devreden rakamlar d ve e rakamları olmaktadır.) = abcde-abc / 9900 

 Bu örnekte verilmekte olan sayı a,bcde sayısıdır. Bu formül içerisinde devreden sayı ise ''de'' sayısı olmakatdır. Bu sayının rasyonel sayıya çevrilmesi için ise virgül bölümü kaldırılarak bütün sayıdan devretmeyen bölüm çıkarılır. Arından devreden rakam kadar 9, devretmeyen rakam kadar 0 yazılır. İlk olarak bulunan sayı son olarak bulunan sayıya bölünür. Bu sayı böylelikle rasyonel sayıya çevrilir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising