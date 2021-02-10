Deveyi / Keçiyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deveyi/Keçiyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur atasözü, küçük çıkarlar peşinde koşarken sonunda büyük zararlara yol açabileceği anlamında kullanılmaktadır.

Deveyi/Keçiyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Deveyi/Keçiyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur atasözü; gözleri doymak bilmeyen hırslı nice insanlar, ufacık bir çıkar doğrultusundan tüm varlığını tehlikeye atabilir anlamında kullanılmaktadır. Bu atasözünün arkasından eklenen kısa bir söz ise şudur; otu iyi seç ki uçtuğuna değsin. Yani anlatılmak istenen durum bir çıkar doğrultusunda bir şeyden vazgeçilecekse, pişman olunmaması adına iyi düşünülmelidir.

Deveyi/Keçiyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Deveyi/Keçiyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur atasözü hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılabilir. Gerçek anlam için bir örnek verirsek; keçi ya da deve bir tutam otu yiyebilmek için uçurum kenarına gider ve uçurumdan düşer, bu durumda deveyi yardan uçuran bir tutam ottur derler. Mecazi anlam için ise şu cümle örnek verilebilir; ticaret ile uğraşan dedem deveyi yardan uçuran bir tutam ottur öğüdünü verdi.