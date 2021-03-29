Deveyi Havuduyla Yutmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazı yerlerde Deveyi Havuduyla Götürmek şeklinde de kullanılan deyim başkalarının malına göz dikmek anlamına gelir.

Deveyi Havuduyla Yutmak Ne Demek?

Deyim, hırsızlık yapmak, paranın tamamını çalmak ve başkalarının malını gasp etmek anlamına gelir. Devenin havudu ile birlikte yutulması, hırsızlığın alenen ve tüm malları kapsayacak şekilde yapıldığını anlatır.

Deveyi Havuduyla Yutmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Gizleme gereği görmeden, herkesin gözü önünde yol kesmek. Anlamı: Yağma ve talan suçlarını işlemek. Birinin ya da bir topluluğun tüm parasını ve değerli eşyalarını gasp etmek. Anlamı: İşlediği suçunu gizleme gereği görmeden, illegal yollardan kazanç elde etmek, çapulculuk ve yolsuzluk yapmak.

Deveyi Havuduyla Yutmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu şehir eşkıyaları deveyi havuduyla yutar.

2- Dünyadaki en büyük hırsızlar deveyi havuduyla yutanlardır.