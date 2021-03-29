Deveye Hendek Atlatmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dünyada her iş yapılabilir gibi görünse de bazı şeyleri gerçekleştirmek mümkün değildir. Deveye Hendek Atlatmak deyiminde gerçekçi olmanın öneminden bahsedilir. Gerçekçi olmayanlar ise imkanları zorlar ve bu da çoğu zaman zaman kaybına neden olur.

Deveye Hendek Atlatmak Ne Demek?

Günümüzde de sıklıkla kullanılan deveye hendek atlatmak deyimi, göz göre göre yapılması imkansız olan bir işi yapmaya çalışmak demektir. İşte Hendek İşte Deve sözü de körü körüne şartları zorlayan kişiler için kullanılır.

Deveye Hendek Atlatmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Bir insana, yapmasının mümkün olmadığı bir iş yüklemek Anlamı: İyice araştırmadan, gözlem ve plan yapmadan iş yapmaya kalkışmak.

Deveye Hendek Atlatmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ona matematik öğretmek deveye hendek atlatmaktan daha zor.

2- Ona kaç kere deveye hendek atlatmaya çalıştığını söyledim ama dinlemedi.