MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Deyimler ve Anlamları Haberleri Deveye Hendek Atlatmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriDeyimler ve Anlamları Deveye Hendek Atlatmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 29.03.2021 - 03:14 | Son Güncelleme:

Deveye Hendek Atlatmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deveye Hendek Atlatmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Genellikle kalelerin önüne kazılan derin çukurlara hendek denir. Bu deyimde deve ve hendek üzerinden herkesin her işi yapmasının imkansız olduğu vurgulanır. Sizin için deveye hendek atlatmak deyiminin anlamını örnek cümlelerle derledik.

Dünyada her iş yapılabilir gibi görünse de bazı şeyleri gerçekleştirmek mümkün değildir. Deveye Hendek Atlatmak deyiminde gerçekçi olmanın öneminden bahsedilir. Gerçekçi olmayanlar ise imkanları zorlar ve bu da çoğu zaman zaman kaybına neden olur.

 Deveye Hendek Atlatmak Ne Demek?

 Günümüzde de sıklıkla kullanılan deveye hendek atlatmak deyimi, göz göre göre yapılması imkansız olan bir işi yapmaya çalışmak demektir. İşte Hendek İşte Deve sözü de körü körüne şartları zorlayan kişiler için kullanılır.

 Deveye Hendek Atlatmak Deyiminin Anlamı (TDK)

  1. Anlamı: Bir insana, yapmasının mümkün olmadığı bir iş yüklemek
  2. Anlamı: İyice araştırmadan, gözlem ve plan yapmadan iş yapmaya kalkışmak.

 Deveye Hendek Atlatmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 1- Ona matematik öğretmek deveye hendek atlatmaktan daha zor.

 2- Ona kaç kere deveye hendek atlatmaya çalıştığını söyledim ama dinlemedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi