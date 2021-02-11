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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 11.02.2021 - 03:13 | Son Güncelleme:

Deveden Büyük Fil Var atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Deveden Büyük Fil Var atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atalarımız her türlü durum için öğüt veren veya uyaran sözleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de " deveden büyük fil var" atasözü olmaktadır. Bu atasözünün açıklaması ve cümle içerisinde nasıl kullanıldığı ile ilgili ayrıntıları derledik.

Atalarımız doğada ki olaylar ile durumları açıklamayı hem kolay hem de etkili bulmuşlardır. Bu atasözlerinden birisi de "deveden büyük fil var" olmaktadır.

 Deveden Büyük Fil Var Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Dünyada bütün makamların üzerinde mutlaka daha üst bir makam bulunmaktadır. Bu durum herhangi bir konuda sözü geçen kişilerden daha üstün kişilerin mutlaka bulunduğu anlamına da gelmektedir.

 Günlük kullanımda "deveden büyük fil var" atasözü mevki veya makam ile böbürlenmenin yanlış olduğu ve herkesten büyük bir Allah'ın olduğunu belirtmektedir.

 Deveden Büyük Fil Var Atasözünün Cümle İçerisindeki Kullanımı

 Atasözünün örnek cümleleri şunlar olmaktadır:

 Yıllarca bulunduğu mevkiden dolayı böbürlendi durdu, şimdi düştüğü duruma bakınca anladı ki deveden büyük fil var.

 Mahkemede haklı olduğunu kabul ettiremeyince, sinirlenerek, deveden büyük fil var diyerek üst mahkemeye başvuracağını bağırdı.

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