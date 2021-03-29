Devede Kulak ne demek? Devede Kulak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Devede kulak deyimi iki şey kıyaslandığında birinin ne kadar önemsiz olduğunun anlatılması amacı ile kullanılmaktadır. Bu deyim sürekli duyduğumuz ve aşina olduğumuz deyimlerden bir tanesidir. Bu sebeple anlamının bilinmesi cümle içinde ne amaçla kullanıldığının anlaşılması için de oldukça önemlidir.

Devede Kulak Ne Demek?

Devede kulak kıyas yapılan iki farklı şeyin arasında çok fazla fark olduğunda kullanılan bir deyimdir. Başka bir anlamı ise bütünde en önemsiz parça anlamında da kullanılmaktadır.

Devede Kulak Deyiminin Anlamı (TDK)

Devede kulak deyimi bir parçada en önemsiz kısım olarak anlatılabilir. Başka bir anlamı da kıyas yapılan iki nesne arasında oldukça fazla fark olduğunun anlatılması amacı ile kullanılır.

Devede Kulak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Senin anlattığının yanında bu yaşananlar devede kulak.