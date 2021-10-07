Deve Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Nasıl Beslenir? Deve Kuşu Neden Uçamaz Ve Ne Kadar Yumurtlar Özellikleri Hakkında Bilgi

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Kuş türleri arasında dünyada en çok bilinen hayvanlar içerisine deve kuşları gelir. Özellikle farklı hareketleri, hızları ve aynı zamanda komik tavırları ile dikkatleri üzerine toplarlar. Tabii ayrıca kızdıkları zaman oldukça tehlikeli hale gelebilecek hayvanlar içerisinde olduklarını da dile getirmek mümkün.

Deve Kuşu Nedir?

Afrika kökenli olan ve uçamayan kuş türüne devekuşu denmektedir. Aynı zamanda struthio cinsinin şu an yaşayan tek üyesi olarak da öne çıkar. Bu konuda Somali devekuşu ise, tüm deve kuşlarından ayrı bir tür olarak ele alınmaktadır. Ancak taksonomistlerin görüşlerine bağlı olarak somali devekuşu, tüm deve kuşlarının alt türü olarak ifade edilir. Hızlı ve çevik olmaları ile beraber aynı zamanda tehlikeli hayvanlar olarak da deve kuşları öne çıkmaktadır.

Deve Kuşu Ne Yer ve Nasıl Beslenir?

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Deve kuşları hem etçil hem de otçul hayvan türleri içerisinde yer almaktadır. Özellikle söz konusu deve kuşlarının yetiştiriciliği olduğu vakit, yem gideri çok daha fazla gerçekleşmektedir. Bu sebepten dolayı meraya dayalı beslenme günümüzde daha ekonomik bir yapı ortaya çıkarmaktadır. Devekuşları mera alanlarında buldukları ot tohumları, yeşil ot türleri ile beraber aynı zamanda küçük böcek türleri üzerinden beslenir. Aynı beslenmeyi yabani hayat içerisinde de gerçekleştirdiklerini ifade etmek mümkün. Diğer yandan devekuşu yetiştiriciliği konusunda bu kişilerin mutlaka dengeli bir şekilde beslenmeleri büyük bir öneme sahiptir.

Deve Kuşu Neden Uçamaz?

Belli başlı bazı sebeplerden dolayı deve kuşları her ne kadar kuş türü içerisinde olsa bile uçamazlar. Özellikle bir kuşa göre normalden çok daha ağır oldukları için, uçmakta oldukça zorlandıklarını ifade etmek mümkün. Aynı zamanda sarkık ve uzun kanatlara sahip olmalarına rağmen, kendi ağırlıklarını kaldıracak kadar bir güce sahip olmadıklarını da ifade etmek gerekir. Bunun yerine ise evrimleşme ile beraber kendilerini güvenli alanı atabilmeleri noktasında güçlü bacaklarını kullanırlar. Özellikle kendi yapılarına göre bacakları öyle kuvvetlidir ki, saatte oldukça yüksek hıza ulaşarak önemli bir mesafe kat edebilirler. Hatta bu yönüyle günümüzde hala birçok farklı yerde devekuşu yarışları gerçekleşmektedir.

Deve Kuşu Ne Kadar Yumurtlar?

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Devekuşu günümüzü özellikle yetiştiriciliği gerçekleştirilen önemli kuş türleri içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda dünyanın birçok farklı yerinde yapılan yetiştiricilik ile beraber, bir dişi deve kuşunun tek seferde 20 ile 25 arası yumurta bıraktığı biliniyor. Bir deve kuşu ailesi içerisinde iki dişi deve kuşu ve bir tane erkek devekuşu bulunur. İlkbaharda yumurtlamaya başlayan dişi deve kuşları, bunu sonbaharda da devam ettirir. Yumurtlama ile beraber bir devekuşu yavrusu, yumurtadan ortalama 42 gün içerisinde çıkar. Böylece devekuşu üzerinden döngü yeniden devam eder ve dönemi geldiği vakit yeniden yumurtlayabilir.

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Deve Kuşu Özellikleri Hakkında Bilgi

Devekuşu birçok farklı özelliği ile beraber öne çıkan ve dünya çapında bilinen önemli kuş türleri içerisinde gelir. Hatta şöhreti ve özellikleri ile birçok farklı film ya da dizi ya da çizgi filmlerde konu olmuş kuş türlerinden biridir.

- Uçamayan bir kuş türüdür.

- En hızlı kuş türleri arasında yer alır.

- Bu konuda oldukça güçlü bacaklara sahiptir.

- Saatte ortalama 97 kilometre ile beraber 30 dakika boyunca yorulmadan koşabilirler.

- Şu an için yeryüzünde var olan en büyük kuş türüdür.