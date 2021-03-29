Deve Kini ne demek? Deve Kini deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deve kini, anlam itibarıyla yaşanan kin ve nefretin büyüklüğünü derecesini artırır. Duyulan kin o kadar büyüktür ki "Deve kini" olarak nitelendirilmiştir.

Deve Kini Ne Demek?

Deve kini deyimi, karşılaşılan durumun geçici olmadığını ve sürekli olarak kin duyulmaya devam edileceğini vurgular. Yaşanan kinin her durumdan bağımsız olarak yaşanmaya devam edeceğini belirtir. Duyulan kin zamanla azalmayacaktır ve nefret daim olacaktır.

Deve Kini Deyiminin Anlamı (TDK)

Deve kini TDK sözlüğünde "bitmek bilmeyen kin" olarak açıklanmıştır. Devenin Türk Kültür tarihinde yeri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Pek çok ifade ve tabirle karşılaşmamız bunu kanıtlayan niteliktedir. Sosyal yaşamımızda karşılaştığımız bu durumlardan birisi olan kızgınlık hali deve kini şeklinde ifade edilmiştir.

Deve Kini Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Sosyal yaşamımızda karşılaştığımız bir ifade olan nefret hali Deve kini şeklinde ifade edilmiştir. Kullanımını kavramak için örnek bir cümle içinde kullanılmıştır.

Örnek: Onu o kadar zor bir durumda bıraktı ki, bir zamanlar sevdiği kadına ömrü vakfettikçe deve kini tutacak duruma geldi.