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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 11.02.2021 - 03:11 | Son Güncelleme:

Deve Boynuz Ararken Kulaktan Olmuş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Deve Boynuz Ararken Kulaktan Olmuş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Pek çok insan zaman zaman elindeki ile yetinmektense daha fazlasını istemektedir. Bu durum kişinin zaman zaman elindekini de kaybetmesine neden olabilmektedir. Sizin için Deve Boynuz Ararken Kulaktan Olmuş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konularını tüm detaylarıyla derledik.

Bir insanın daha fazlasını isterken elindekini de kaybetmesini en iyi şekilde anlatan çeşitli atasözleri vardır. Bunlardan biri de Deve Boynuz Ararken Kulaktan Olmuş Atasözüdür.

 Deve Boynuz Ararken Kulaktan Olmuş Atasözünün Anlamı

 "Deve Boynuz Ararken Kulaktan Olmuş" atasözünün anlamı şudur; Elindeki ile yetinmeyerek hep daha çoğunu isteyen kişi, elinde olanı da kaybeder. Bu bakımdan insanın her zaman dikkate alması gereken ve son derece düşündürücü nitelikte olan bir atasözüdür.

 Deve Boynuz Ararken Kulaktan Olmuş Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

 İnsana öğüt veren ve bu yönde en güzel anlamı ifade eden sözlerden biri de "deve boynuz ararken kulaktan olmuş" atasözüdür. Bu sözün cümle içinde kullanımına örnek;

 - Senin elinde yeterince ürün var zaten daha fazlasını neden istiyorsun ki? Unutma "Deve boynuz ararken kulaktan olmuş." 

 

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