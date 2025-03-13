Devamsızlık yapan öğrenciye para cezası

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli sebeplerle sürekli devamsız olan, okula hiç gitmeyen, zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin okula devamının sağlanması için ilgili kanun ve yönetmelikleri hatırlatarak, devamsızlık konusunun öncelikli iş kapsamında ele alınması talimatı verildi. Sürekli devamsız öğrencilerin okula devamının sağlanması amacıyla valilikten kaymakamlıklara gönderilen yazıda, çocuğunu okula göndermeyen velilere devamsızlığın beşinci gününde kısa mesaj yoluyla devamsızlık durumunun bildirilmesi, onuncu gününde ise e-okul dan alınacak devamsızlık mektubunun iadeli taahhütlü olarak aileye gönderilmesi istendi.

VELİYE para cezası

Okul idareleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve kaymakamlıklar tarafından yapılacak uyarılara rağmen, öğrencinin okula devamının sağlanmaması durumunda velilere, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun ilgili maddesine göre öğrencinin okula devam etmediği her gün için 257 TL tutarında idari para cezası verilecek. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere ise 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası uygulanacak.

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DEVAMSIZLIK TEMEL SORUNLARDAN

Devamsızlığın Şanlıurfa’nın eğitimdeki temel sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Hasan Şıldak, “Şu anda ilk ve ortaokullarda yüzde 10’a, liselerde ise yüzde 20’ye yakın oranda sürekli devamsızlık söz konusu olup öğrencilerimizin eğitim süreçlerinden kopmaması için büyük çaba gösteriyoruz. Yapılan bütün bilgilendirme ve uyarılara rağmen devamsızlıkta ısrar edilmesi halinde bundan sonra mevzuatın gerektirdiği cezai işlemleri uygulamaya başlıyoruz. Bütün okullarımız talimat uyarınca kanunda öngörülen idari para cezaları ile ilgili işlemi gerçekleştirecek ve kaymakamlıklarımız tarafından bu cezalar uygulanacak. Bütün velilerimizi bu konuda tekrar bilgilendirmek istiyorum.” dedi.