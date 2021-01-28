Dev şirketler genç yeteneklerin peşinde

Genç ve girişimci ruhlu insanların sürdürülebilir iş modelleri çıkarabilmesi adına oluşturulmuş bir platform olan Başlangıç Noktası, yeni eğitim programı “Başlangıç Noktası Akademi”yi hayata geçirdi. Üniversite öğrencilerine 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmayı amaçlayan program, kendi alanlarında hem düşünce hem de uygulama anlamında uzman liderler tarafından hazırlanan eğitim modüllerinden oluşuyor.

'NE KADAR İŞBİRLİĞİ O KADAR YETENEK'

Türkiye’nin önde gelen 40’ın üzerinde şirketinin şimdiden potansiyel genç yeteneklerle çalışmak istediğini belirten Başlangıç Noktası Lideri Cem Leon Menase, “Yarattığımız ücretsiz eğitim programları ve ekosistemle ülkemizde dezavantajlı ama yetenekli öğrencileri bulup, eğitimde fırsat eşitliği sunarak, onlara geleceğin değişim öncüleri olarak bir kariyer olanağı sağlamak istiyoruz. Programa öğrencilerimizden yoğun bir talep bekliyorduk ancak şirketlerimizin gösterdiği bu büyük ilgi ve destek bizleri çok mutlu etti. Bu durum aslında toplumsal olarak gelişimi, değişimi ne kadar fazla istediğimizin de bir göstergesi oldu. Bizim de yaratmak istediğimiz tüm bu süreci kolektif bir şekilde yürütmek. En üst düzey eğitimleri ücretsiz bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bu nedenle ne kadar çok iş birliği yapabilirsek, o kadar fazla yeteneğe ulaşabiliriz” dedi.

ÜST DÜZEY KURUMLARDA STAJ İMKÂNI

Eğitim programından mezun olacak adayların geleceğin nitelikli genç liderleri olmaya aday isimler olduğunu belirten Cem Leon Menase, şöyle konuştu:

“Alanının düşünce liderleri tarafından hazırlanan eğitimlerimizi, çağımızın getirdiği toplumsal ve dijital dönüşüm ışığında, Dünya Ekonomik Forumu ile Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü gibi seçkin kuruluşların raporlarını dikkate alarak oluşturduk. Beklentiler ışığında her yıl bu programı daha da geliştirerek devam ettirmeyi planlıyoruz. Buradaki en önemli nokta ise oluşturduğumuz staj veri tabanı oldu. Programdan başarıyla mezun olan etkili genç liderlerin, bizlere başvuruda bulunan birçok seçkin kurumda staj yapma imkânı bulabileceklerini umuyoruz. Hatta gelen yoğun talep sonrasında staj yapacakları yeri seçme şansına bile sahip olabilecekler.”

FARUK ECZACIBAŞI’DAN GENÇLERE ÇAĞRI:

“Ülkemizde okullarımızdan mezun olma aşamasına yaklaşan özellikle 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri zorlu bir sürecin kendilerini beklediklerinin farkında. Bu durum onlarda ister istemez bir panik havasına sebep oluyor. Çünkü okullarımızda bir adım sonrasında ne yapması gerektiği öğretilmiyor. Gençlerimizden maalesef bu sorunu kendilerinin çözmesi bekleniyor. Daha önce de bahsettiğim ve karşılaştığım durumlar aslında bunun çok güzel bir örneği. Birkaç defa girişimci gençler yanıma geldi. ‘Girişimci olmak istiyorum, ne tavsiye edersiniz?’ diye sordular. Bu yanlış bir yaklaşım. ‘Benim bir tutkum, hayalim, bir rüyam var’ diye yola çıkmak gerekiyor. Ben onu somutlaştırmak ve gerçeğe dönüştürmek için neler yapmalıyım? Nasıl bir yol izlemeliyim? diye sorulmalı. Bunun için de gençlerimizin kendilerini iyi tanımaları gerekiyor. En önemlisi ise eksiklerini bilmeleri gerekiyor. Başlangıç Noktası Akademi ile de yapılmak istenen şey öğrencilerin gelişen ve değişen yeni dünya düzeni, yeni teknolojiler karşısındaki eksikliklerinin tamamlanması noktasında yol arkadaşlığı yapmak.”

ÖĞRENCİLERE 500 TL BURS DESTEĞİ

Ücretsiz olmasının yanı sıra yaklaşık dört ay sürecek eğitim süresince öğrencilere 500 TL burs imkânı sağlanacak. Çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleşecek ve interaktif olacak eğitim programlarının jüri değerlendirmesinin ardından 21 Şubat’ta başlatılması planlanıyor. 1 Şubat 2021’de son bulacak programa başvuru için https://e-bursum.com/ adresinden öğrenci olarak üye olmanız gerekiyor. Ardından maile gelen aktivasyonu gerçekleştirdikten sonra https://bit.ly/3naXB4l bağlantısını takip ederek Başlangıç Noktası Akademi Programı başvuru formuna ulaşabilirsiniz.