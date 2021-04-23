DEÜ’den çevrim içi 23 Nisan töreni

DEÜ’nün sosyal medya hesaplarından yayınlanan programda 23 Nisan 1920’nin son yüz yıllık siyaset tarihinin en önemli tarihlerinden biri olduğunu belirten Çiçek, "TBMM’nin yüz yıllık bir tarihi ve geleneği var. Parlamento olarak esas itibariyle 1876’ya kadar götürebiliriz. Bu açıdan bakıldığında dünyada parlamentosu bu kadar eski olan birkaç devletten biriyiz. Bu meclis gerçekten dünyada emsali olan meclislerden parlamentolardan çok farklı özellikleri, anlamı olan bir meclistir. Şu an dünya üzerinde 200’den fazla devlet var. Bu ülkelerde önce devlet kurulmuş sonra parlamento teşekkül etmiştir. Bunun tek istisnası Türkiye’dir. Rahmetle andığımız, milli mücadeleye gönül vermiş olan insanlar, başta aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı bir milli mücadele var. Samsun’dan başlayan kutlu yürüyüş netice itibariyle Erzurum’dan Sivas’tan geçerek Ankara’da sonuçlanmıştır. O gün bu meclisin açılış tarihi olarak hem tarihe tescil edilmiş oldu hem de dünyaya duyurulmuş oldu. Türkiye Cumhuriyeti ise 29 Ekim 1923’te kurulmuş oluyor. Bu yönüyle TBMM diğer ülkelerin parlamentolarından ayrılıyor" diye konuştu.

GAZİ MECLİS DÜNYADA İLKTİR

TBMM’nin ’Gazi’ unvanını hatırlatan Cemil Çiçek, "TBMM’nin milletin bağımsızlık mücadelesini yürüten, yöneten bir meclistir. Bu yönüyle de gazi meclis diyoruz. Bu da dünyada ilktir. Başka da yoktur. Bir bağımsızlık mücadelesi yürütüyor ve başarıyla sonuçlanıyor. Tüm dünyadaki bağımsızlık savaşı yürütmek durumunda olan ülkelere de ilham kaynağı oluyor. Meclisimiz her gün ortalama 3-4 bin vatandaşımız tarafından ziyaret ediliyor. Vatandaşların kolaylıkla ulaştığı ve sorunlarına çözüm aradığı bir meclis olarak da diğer ülkelerin parlamentolarından ayrılıyor" dedi. Çiçek ayrıca, darbelere ve muhtıralara sahne olan Türk siyasi tarihinde, TBMM’nin mağdur olan kurumların başında geldiğine dikkat çekerek, tarihten ders çıkarılarak hak ettiği değerin gösterilmesi gerektiğine işaret etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden bu yana önemli mesafeler kat ettiğini ifade eden Cemil Çiçek, "Keşke kırılma noktaları olmasaydı, keşke darbeler olmasaydı, keşke meclisin kıymetini çok daha iyi anlayabilseydik, belki Türkiye daha ileri noktalarda olabilirdi. Ama buna da şükür. Bugün de geldiğimiz nokta 1920’lere nazaran iftihar edeceğimiz noktalardır. Emeği geçen bütün devlet ve siyaset adamlarını minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

MECLİS EMANETİMİZDİR

TBMM’nin yeni yaşını, heyecan ve mutlulukla kutladıklarını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, "Atatürk’ün ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözü, aslında buna yapılan vurgudur; güvendir ve gidilmesi gereken yoldur. Dolayısıyla meclisimiz ve bizlere emanet edilen değerlerimiz, gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasımızı olacaktır. Cumhuriyetimizin ilanından sonra sosyal ve iktisadi hayatımızda elde edilen kazanımlara rağmen ülkemiz, millet egemenliğine başkaldırma hadsizliğine düşen, hukuku yok sayan, siyaseti silahla dizayn etmek isteyen, yönünü şaşıran kişi ve girişimler ile muhatap olmak zorunda kalmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde de benzer bir senaryonun hayata geçirilmesi hedeflenmiş; yüce meclisimiz ve onun seçtiği hükümet silahla yok edilmek istenmiştir. Ancak bu kalkışma, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aziz milletimizin gazabına uğramıştır. Şu bilinmelidir ki; anayasanın ve devlet kurumlarının var olduğu ülkemizde, sığınılacak tek çatı Meclisimiz’dir. Bu gerçekleri, çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmamız gerekmektedir. Bu yüzden üniversite olarak, 23 Nisan etkinliklerini büyük bir ehemmiyetle hazırlamaktayız" dedi.

ÖĞRENCİ GÖSTERİLERİ

Çevrim içi etkinlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Başak Han’ın piyano dinletisinin ardından, Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları öğrencileri gösterilerini yaptı. ’Kurtuluş Mücadelesinden Anılar’ isimli söyleşide, Doç. Dr. Hasan Cicioğlu ’Milli Mücadelede Manevi Dedem Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi’, Yakup Çöpoğlu ’Dedemiz Tire Kuvayı mill?ye Lideri Hacı Halil Ağa’ ve Berkay Çerçi ’Tire Kuvayı Milliyesi’nin En Büyük Destekçisi Büyük Dedemiz Tire Müftüsü Sunullah Efendi’ başlıklı konuşmalarını yaptı. Moderatörlüğü’nü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Asuman Altay’ın yaptığı ’TBMM’nin Açılışının 101. Yılında Milli Egemenlik’ başlıklı panelde ise, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Akpolat, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kemal Arı, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Şimşek ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı. Tören Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi işbirliğinde hazırlanan ’Meclis ve Atatürk’ temalı çevrim içi fotoğraf sergisiyle sona erdi.