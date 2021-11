DEÜ’de yeni fakülte kuruldu

Haberin Devamı

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakültelerin kurulması, yüksekokulların kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, fakülteye dönüştürüldü. DEÜ, fizik tedavi ve rehabilitasyon fakültesinin de kurulmasıyla, 18. fakültesine kavuşmuş oldu. 29 yıldır yüksekokul olarak hizmet veren okulun artık fakülte olarak şifa dağıtacağını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Okulumuz, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki yakaladığı uluslararası standartların çıtasını artık fakülte olarak daha üst noktalara taşıyacak" dedi.

‘ÜLKEMİZE VE İZMİR’E HAYIRLI OLSUN’

DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi’nin kurulması için senato kararı aldıktan sonra Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) başvuruda bulunduklarını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Destekleriyle her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültemiz kurulmuş oldu. Yüksekokulumuz zaten bir fakülte gibi güçlü akademik kadrosu ve bilimsel altyapısıyla eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla sürdürüyordu. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki yakaladığı uluslararası standartlarıyla, mekanda erişimde YÖK tarafından verilen Turuncu Bayrak Ödülü’yle, bugüne kadar mezun ettiği 1610 lisans, 216 yüksek lisans ve 66 doktora öğrencisiyle alanında öncü olan yüksekokulumuz bundan sonra fakülte olarak başarılarının çıtasını yükseltmeye ve vatandaşlarımıza şifa olmaya devam edecek. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve bu başarıda emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ediyor; fakültemizin üniversitemize, İzmir’imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.



‘REKTÖR HOTAR’A TEŞEKKÜR’

DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Arzu Genç ise 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde uluslararası standartlara sağlık ve eğitim hizmetlerini bir arada verdiklerini belirterek, "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası’na sahip Türkiye’nin ilk fizyoterapi eğitimi veren okulumuz, deneyimli ve güçlü akademik kadrosu ile 7 Anabilim dalı, 8 yüksek lisans ve 1 doktora programı ile lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ev sahipliği yapıyor. Fizyoterapi eğitimi veren okullar arasında her zaman ilk sıralarda yer alan okulumuz, bundan sonra fakülte olarak da nitelikli araştırmalarına ve uluslararası standartlarda hizmet vermeye devam edecek. Her zaman bizlerin yanında olan Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın yoğun gayretleriyle elde edilen bu kazanımın üniversitemize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.