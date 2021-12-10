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DEÜ, engelleri spor ve sanatla aşanları ağırladı

#Dokuz Eylül Üniversitesi#Dokuz+1 Engelleri Aşma#Prof. Dr. Nükhet Hotar
DEÜ, engelleri spor ve sanatla aşanları ağırladı

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), milli sporcuların ve sanatçıların katılımlıyla engelli bireylerin sosyal rollerine dikkati çekmek amacıyla 'Dokuz+1 Engelleri Aşma’ programı düzenledi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye’nin son yıllarda engelli kavramına yönelik önemli çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Her zaman söylediğimiz gibi esas mesele vicdanlarda engelin bulunmamasıdır" dedi.

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DEÜ tarafından düzenlenen ’Dokuz+1 Engelleri Aşma’ programı, DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi. Görsel Sanatlar Sergisi açılışının da yapıldığı etkinlik öncesinde, ’DEÜ Özel Gereksinimlilerin Farkındayız’ video gösterimi de yapıldı. ’Mücadele Azmi ve Zirveye Giden Yol’ başlıklı panelde ise Olimpiyat Şampiyonu Para Masa Tenisi Milli Sporcusu Abdullah Öztürk, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü mensubu Ampute Milli Takım Futbolcusu Erdi Arslan, Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel ile DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Arzu Genç de birer konuşma yaptı. Etkinliğin sonunda ise görme engelli sanatçı Bilal Göregen bir konser verdi.

‘HEDEFİMİZ ENGELSİZ TOPLUM’
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, engelleri aşmak için verilen mücadelede kararlığın büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Aramızda bulunan milli sporcularımız, sanatçımız ve özel gereksinimi olan mensuplarımız gayretleriyle kendilerine hayran bırakıyor. Biz de DEÜ olarak engel kavramına insanlık için adil ve eşit şartların tesis edilmesi gereken bir kavram olarak bakıyor, özel gereksinimi olan mensuplarımızın talep ve beklentilerini titizlikle ele alıyor; yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz" dedi. Rektör Hotar, YÖK’ün Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde geçen yıl 3 nişan ve 3 bayrak almaya hak kazandıklarını hatırlatarak, "Bu yıl da benzer bir başarıyla yolumuza devam ettik. ’Kitabımın Sesi Ol’ kampanyasını gerçekleştirdik. Zihinsel engelli hastalarımıza yönelik diş tedavisi hizmetini hayata geçirdik. Bilimsel etkinlik ve toplantılar düzenledik. ’ArtıBiz’ isimli kafeyi hizmete açtık. Her zaman söylediğimiz gibi esas mesele vicdanlarda engelin bulunmamasıdır" ifadelerini kullandı.

BAŞARIYA ENGEL YOK’
‘Mücadele Azmi ve Zirveye Giden Yol’ başlıklı panelde ilk sözü 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk aldı. Milli masa tenisçi Öztürk, olimpiyatlarda finale çıkarken çok önemli rakiplerle karşılaştığını belirterek, "Final maçım 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk geldi. ’Benim bugün yüzde 100 şampiyon olmam lazım’ dedim. Setlerde geri düşmeme rağmen, ’sonunda İstiklal Marşı var, bayrağımızı göndere çekmek var’ diyerek kendimi motive ettim ve maçı kazandım" ifadelerini kullandı. DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü mensubu Ampute Milli Takım futbolcusu Erdi Arslan ise spor yaşamında bazı engellerle karşılaştığını ifade ederek, "Bir gün bir hocam bana ’yeteneğin var ama engellisin profesyonel olamazsın’ dedi. O günlerde üzülmeme rağmen ampute futbolla tanıştım ve ülkemi temsil ediyorum. Dünya Kupası ikinciliğim var. Şu ana kadar ülkemize 8 madalya kazandırdık. Seneye inşallah ülkemizde düzenlenecek şampiyonada Dünya Kupası’nı getirmek istiyoruz. Spora başlayınca özgüvenim yerine geldi" açıklamasında bulundu.

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DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Arzu Genç de fakülte olarak engelli bireylerine yönelik yaptıkları çalışmalardan bahsederek, TÜBİTAK projeleri başta olmak üzere birçok projede paydaş olarak yer aldıklarını, evde bakım ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

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GÖREGEN KONSER VERDİ
Programı son bölümünde ise görme engelli sanatçı Bilal Göregen’in konser verdi. Kendisini izleyenlere keyifli anlar yaşatan Göregen, DEÜ’nün özel gereksinimi olan bireylerin sosyal rollerine dikkati çekmek ve engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ürettiği ’Eylül Bebekler’ için doğaçlama bir şarkı da yaptı. Etkinlik sonunda ise Buca Eğitim Fakültesi öğrencileri Mine Yılmaz ve Ceylan Avşar’a braille not alma cihazı hediye edildi.

 

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#Dokuz Eylül Üniversitesi#Dokuz+1 Engelleri Aşma#Prof. Dr. Nükhet Hotar

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